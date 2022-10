Mae galwadau am ail-frandio gwin pefriog Cymreig er mwyn rhoi hunaniaeth ei hun iddo a'i gwneud yn haws i'w farchnata.

Yn ôl Siw Evans, cydberchennog Gwinllan Llaethliw ar gyrion Aberaeron, byddai enw unigryw yn rhoi "statws haeddiannol" i gynnyrch o Gymru.

Yn aelod o Gymdeithas Gwinllannoedd Cymru, dywedodd Ms Evans bod y mwyafrif o winllannoedd yng Nghymru yn defnyddio 'Gwin Pefriog' fel enw ar gyfer y cynnyrch, ond bod teimlad cyffredinol nad yw'r enw'n rhoi digon o statws i'r gwin.

Gyda'r Eidal yn enwog am Prosecco, Sbaen am Cava a Ffrainc am Champagne, mae Ms Evans yn teimlo y dylai gwin pefriog o Gymru hefyd gael ei adnabod yn fyd-eang gydag enw penodol.