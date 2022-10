CBDC yn rhoi'r Gymraeg wrth galon pêl-droed Cymru

Gallai cynllun newydd i ddysgu Cymraeg i rai o chwaraewyr, staff a chefnogwyr Cymru fod yn "gyfle gwych" i annog mwy o bobl sy'n ymddiddori mewn pêl-droed i ddysgu'r iaith.

Bydd y bartneriaeth rhwng Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gweld adnoddau dysgu arbennig yn cael eu cynhyrchu, wedi'u teilwra ar gyfer dysgu'r iaith i bobl drwy gyfrwng pêl-droed.

Y bwriad fydd ceisio manteisio ar gyffro Cwpan y Byd, a'r platfform digynsail fydd i'r iaith yn Qatar, i annog y rheiny sydd â diddordeb mewn dysgu neu wella eu sgiliau.

Bydd y bartneriaeth yn gweld cyrsiau Cymraeg yn cael eu teilwra'n benodol ar gyfer chwaraewyr a staff y garfan, yn ogystal ag adnoddau pellach i hyfforddwyr, cefnogwyr ac eraill o fewn y byd pêl-droed yng Nghymru.

"Drwy'n hanes, diwylliant a'n traddodiadau ni, [gobeithio bydd] mwy a mwy isio dysgu am yr iaith a gwybod am yr iaith, a mynd ati falle i ddysgu," meddai pennaeth cyfathrebu CBDC, Ian Gwyn Hughes.