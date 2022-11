Er gwaetha'i deulu cefnogol roedd yna gyfnodau anodd ym mhlentyndod Dylan, 20 o ogledd Cymru.

Cafodd ei fwlio yn yr ysgol am fod ganddo anabledd, a'i fod yn hoyw.

"Oedd o'n gwneud i mi demlo'n upset ac yn ddiflas, really, achos oeddwn i'n teimlo fod bod fi'n outcast", meddai.

Ond mae'n dweud fod chwarae gemau fideo wedi bod yn "drobwynt" yn ei fywyd.