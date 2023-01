Trefn cludiant i ysgol Gymraeg 'ddim yn 'neud sens'

Mae pryder y gallai addysg Gymraeg yng Nghwm Llynfi ddioddef wrth i rieni ddweud eu bod yn ystyried anfon eu plant i ysgolion Saesneg oherwydd trefniadau cludiant ysgol.

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu beirniadu am ganllawiau sy'n golygu nad oes cludiant am ddim ar gael i blant sy'n byw o fewn dwy filltir i ysgol gynradd, neu o fewn tair milltir i ysgol uwchradd.

Ar ben hynny, dywed rhieni eu bod yn poeni am ddiogelwch a lles disgyblion gan fod rhai'n gorfod cerdded am hyd at awr i'r ysgol, a bod hynny'n beryglus yn y tywyllwch a thywydd garw'r gaeaf.

Mae gan Emily Roberts o Faesteg ddwy ferch fach yn yr ysgol gynradd Gymraeg leol sef Ysgol Cynwyd Sant.

Ar hyn o bryd mae hi'n gallu cerdded gyda'r ddwy i'r ysgol yn rhwydd yn y bore a'u casglu gyda'r hwyr.

Ond mae hi'n poeni pan bydd yr hynaf o'r ddwy yn symud i'r ysgol uwchradd, sef Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd.

Bydd rhaid gwneud trefniadau cludiant arbennig gan ei bod hi yn byw ychydig y tu fas i'r ffin tair milltir.

"Fe fydde gorfod cludo un plentyn i ysgol gynradd ac un arall i ysgol uwchradd ar yr un amser yn y bore yn anodd iawn i ni. Gallai byth bod mewn dau le ar yr un pryd," meddai.

Dywedodd llefarydd y cyngor bod ganddynt un o'r polisïau "mwyaf hael yng Nghymru a bod y polisi newydd cludiant cartref-i'r-ysgol ddaeth i rym ym mis Medi 2016 yn ateb holl ofynion Llywodraeth Cymru".

Ychwanegodd: "Mewn sefyllfa lle nad yw plentyn yn cwrdd â'r gofynion o ran hawlio trafnidiaeth am ddim mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar rieni i wneud trefniadau teithio addas rhwng yr ysgol a'r cartref ar gyfer y plentyn".