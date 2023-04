BBC Cymru 100: Y tenor David Lloyd

Dewisodd Hywel Gwynfryn y clip hwn am y tenor David Lloyd ar gyfer clip archif Bore Cothi yr wythnos hon. Hannai David Lloyd o Drelogan yn Sir y Fflint.

Caiff ei adnabod fel un o'r cantorion unigol cyntaf i ddenu sylw y tu hwnt i Gymru. Fe ganodd mewn neuaddau a stiwdios recordio yn Lloegr, Ewrop a gogledd America.

Er y câi ei adnabod yn fyd-eang am ganu opera ac oratorio, ac yn benodol am ei berfformiadau o Verdi a Mozart, yma yng Nghymru am ei berfformiadau o emynau Cymreig a chaneuon gwerin y caiff ei gofio.

Daw'r clip hwn o raglen Melys Lais yn 1970. Ei frawd, William Lloyd, sy'n sgwrsio yn y cyfweliad hwn am gyfnod David yn cystadlu mewn eisteddfodau lleol ac yn ennill ei le yn y Guildhall

