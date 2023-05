Roedd tad Joseph Jones yn un o'r ymfudwyr cyntaf i gyrraedd y Wladfa yn 1865 wedi iddynt hwylio yno ar y Mimosa. Yn y clip hwn o'r rhaglen Y Gymru Bell yn 1962 mae'n sôn am y caledi wynebodd ei dad a'r Cymry rheiny a ddechreuodd eu bywydau newydd ym Mhatagonia.

Hywel Gwynfryn sy'n tyrchu drwy archif y BBC bob bore dydd Iau ar Bore Cothi.