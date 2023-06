'Roedd cael strôc yn erchyll a ches i ddim help'

Mae merch o Rydaman a wnaeth ddioddef strôc yn ei hugeiniau cynnar yn galw am fwy o help ar gyfer pobl ifanc sydd wedi dioddef o'r cyflwr.

Yn 2019 fe gafodd Nia Phillips, sydd bellach yn 24, strôc a wnaeth ei bywyd.

Dywed Llywodraeth Cymru a'r Gymdeithas Strôc bod cymorth ar gael i oroeswyr strôc ifanc i ailadeiladu eu bywydau ond yn ôl Ms Phillips mae'r cymorth wedi ei deilwra'n bennaf ar gyfer pobl hŷn.

Byddai cael unrhyw wybodaeth a chefnogaeth wedi bod o gymorth, meddai.