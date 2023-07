Canser y croen: 'Mi ges i dipyn o sioc'

Pan dderbyniodd Gwenno Dafydd ddiagnosis o ganser y croen saith mlynedd yn ôl roedd hi'n sioc fawr iddi hi a'i theulu.

Datblygodd crachen oedd yn gwaedu ar frechlyn haul ar ei thrwyn felly mi aeth hi at y doctor.

Mae bellach wedi derbyn llawdriniaeth a thriniaeth lwyddiannus, ond mae'r profiad wedi bod yn agoriad llygad am beryglon ymbelydredd uwchfioled a'r haul.

"Pan o'n i'n ifanc o'dd pawb yn gorwedd yn yr haul heb hylif haul, a ddim yn meddwl dim byd amdano fe," meddai.

"Pan oedden i'n y coleg o'dd rhan fwyaf o'r merched yn mynd fyny ar y to cyn slathro ein hunain mewn hylif cnau coco ac yn llosgi'n golsyn.

"Mae'n rhaid bod yn wyliadwrus, dwi ddim eisiau i hwn ddigwydd eto."