Tai Cernyw: 'Does gan bobl leol ddim siawns'

Yn ôl ffigyrau diweddaraf y system drethi, mae dros 13,000 o ail gartrefi yng Nghernyw ac mae prisau tai a rhent yn codi.

Mae'r sefyllfa yn un o'r pynciau fydd yn cael ei drafod gyntaf mewn cytundeb pum mlynedd newydd rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Cernyw.

Y bwriad yw elwa o gyfleon fel ynni adnewyddadwy o'r môr, rhannu profiadau a dysgu gwersi am broblemau fel ail gartrefi.

Yn ôl Ieuan Harries, sy'n wreiddiol o ardal Tyddewi ond wedi byw yn Camborne am 40 mlynedd, mae prisiau tai "wedi mynd yn ddychrynllyd".

"Roedd byngalo yn y pentre ger lle dwi'n byw wedi mynd ar y farchnad am 10:00 am £200,000, ac erbyn 11:00 roedd e 'di mynd am dros £300,000, a dau berson o Lundain yn bidio yn erbyn ei gilydd.

"Dyna beth sy'n digwydd drwy'r amser."