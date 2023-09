Teuluoedd yn 'siomedig iawn' gyda ffordd dros fynwent

Mae'r heddlu'n ymchwilio ar ôl i ffordd fynediad at faes parcio gael ei hadeiladu trwy ran o hen fynwent ger capel ym Mhowys.

Mae teuluoedd pobl sydd wedi'u claddu yng Nghapel Bethany yn Hodley ger Y Drenewydd yn dweud bod cerrig beddi wedi'u symud, ac maen nhw'n honni bod rhai wedi mynd ar goll.

Mae Ymddiriedolaeth Neuadd Dolafan - sy'n gyfrifol am y capel, yn dweud: "Ry'n ni am sicrhau pawb ein bod yn cadw'n ofalus iawn at y caniatâd cynllunio a roddwyd."

Yn ôl y cynghorydd lleol Elwyn Vaughan, "mae nifer o gwestiynau sydd angen eu hateb am y broses gynllunio".