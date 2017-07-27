Abanyapalestina bongeye kujya gusengera kuri Al aqsa

  • 27 Ukw’indwi 2017
Abanyapalestina bongeye gusengera kuri Al Aqsa nyuma y'ukwezi kumwe Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters
Image caption Abanyapalestina bongeye gusengera kuri Al Aqsa nyuma y'ukwezi kumwe

Abanyapalestina bongeye kujya gusengera mu musigiti wa Al-Aqsa mu mujyi wa Yeruzalemu Israeli imaze kuhavana ibyuma bigenzura umutekano yari yahashinze.

Israeli yari yahashinze ibyo byuma nyuma y'uko hicirwa abapolisi 2 mu kwezi gushize.

Ariko hari amakuru avuga ko Abanyapalestina bongeye gukozanyanaho n'abashinzwe umutekano ba Israeli.

Umuryango w'tabara imbabare w'ukwezi gutukura wavuze ko Israeli yateye umwuka wokera mu maso, abantu 40 bakomeretse.