Abanyapalestina bongeye kujya gusengera kuri Al aqsa
Abanyapalestina bongeye kujya gusengera mu musigiti wa Al-Aqsa mu mujyi wa Yeruzalemu Israeli imaze kuhavana ibyuma bigenzura umutekano yari yahashinze.
Israeli yari yahashinze ibyo byuma nyuma y'uko hicirwa abapolisi 2 mu kwezi gushize.
Ariko hari amakuru avuga ko Abanyapalestina bongeye gukozanyanaho n'abashinzwe umutekano ba Israeli.
Umuryango w'tabara imbabare w'ukwezi gutukura wavuze ko Israeli yateye umwuka wokera mu maso, abantu 40 bakomeretse.