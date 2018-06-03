Ingabo z'Urwanda ziri muri Minusca zoba zarishe abanyagihugu?

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Minusca yirukanye umwe mu banyamategeko wayo yavuze ko ingabo z'urwanda zishe abanyagihugu muri Centrafrique

Urwego rwa Minusca mu gihugu ca Centrafrique rwirukanye umwe mu banyamategeko barwo inyuma y'aho yagirije abasirikare b'Urwanda bari muri ico gihugu kwica abanyagihugu 30 ku mugwa mukuru mu kwezi guheze.

Juan Branco yari yahawe akazi na Minusca ko gukora nk'umuhinga yigenga mu guhanura ku bijanye na sentare mpanavyaha idasanzwe nshasha, ishinzwe kugira amatohoza ku vyaha vyo mu ntambara n'ibikorerwa zina kiremwa muntu.

Inyeshamba zishe 32 muri Centrafrique

Abantu 9 bapfiriye mu gitero cagabwe kw'isengero muri Centrafrique

Avuga ko iyirukanwa ryiwe bisa n'uko Onu ifise ico yiyotsa.

Minusca ivuga ko yarenze ku masezerano bagiriraniye.