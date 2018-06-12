Ababuranira Bemba basaba ko arekurwa ubwo nyene

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP

Abashingwamanza baburanira umunyapolitike wo muri RDC Jean-Pierre Bemba uyu musi basavye abacamanza muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha (ICC) ko arekurwa, nk'uko vyandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru mu Bufaransa AFP.

Mu ndwi iheze, Sentare y'iyungururizo yamugize umwera ku vyaha vyo mu ntambara n'ibikorerwa ikiremwa muntu, ivuga ko "bamurenganije".

Bemba yari yaciriwe urubanza mu 2016, ahamwa n'ivyaha ingabo ziwe zakoze mu gihugu kibanyi ca Centre Afrique hagati ya 2002 na 2003.

Abasirikare biwe barungitswe muri Centre Afrique gutesha itembagazwa ry'ubutegetsi bakoreyeyo ivyaha vy'agahomerabunwa ku banyagihugu - ivyaha, abacamanza ba mbere bavuze ko Bemba yari abizi ariko ata co yakoze ngo abihagarike.

Iyo ngingo ije ihagarika igifungo c'imyaka 18 yari yaciriwe yakiriwe n'impundu z'umunezero z'abamushigikiye.

Umushikirizamanza wa ICC Fatou Bensouda yavuze ko urwo rubanza "rubabaje kandi rurimwo amakenga". Amnesty International na yo ivuga ko ari "akababaro" ku bantu "bafashwe kunguvu".

CPI yejeje Jean Pierre Bemba mu rubanza yari yunguruje

Jean Pierre Bemba yongerejwe igihano

Jean-Pierre Bemba yongewe umwaka umwe w'igipfungo

Jean Pierre Bemba eregwa guha igiturire ivyabona

Uwo yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu muri Congo ubu arindiriye urundi rubanza ataco rusana n'urwo inyuma y'aho arutsindiwe mw'iyungururizo.

Yari yaciriwe gupfungwa umwaka wose n'ihadabu ry'amadolari ibihumbi 350 azira kuba yarahaye ibiturire ivyabona mu rubanza yagirizwamwo ivyaha vyo mu ntambara.

ICC ubu itegerezwa kumucira ikindi gihano gishobora gushika ku myaka itanu y'igipfungo.