Umuririmvyi Aretha Franklin yitavye asize iragi
Yararivuze, aragiye : " Twese dukwiye icubahiro, abagabo, abagore, abera canke abirabure. Niwo mushinge w'agateka ka muntu".
Aretha Franklin, yaramenyekanye cane gushika aho atazirwa "Umwamikazi w'umudiho wa Soul".
Yitavye Imana uno munsi afise imyaka 76, ahitanywe n'indwara ya kanseri.
Iragi ry'ikibano.
Aretha Franklin yatanguye kuririmba ari inkumi y'imyaka 20.
Nk'uko vyari mur'ico gihe, nk'umuhanzi w'umwirabure, bashira imbere indirimbo z'Imana, canke z'agateka k'abirabure, muri Amerika.
Niko hamenyekanye indirimbo nka 'I Say a Little Prayer', n'izindi.
Kukaba nkako, se wa Aretha Franklin yari umu pastori wo mw'idini ry'aba Batista.
Indirimbo n'ivyiyumviro bashira imbere, vyagiye biratera imbere, zinashirwa no mu mudiho wa "Rock 'n'Roll".
Uwo mudiho wamuka mu kinjana ca 17, warafashije abirabure gushikiriza amaganya n'amarira yabo, no kuvyinjiza mwo abakiri bato.
Politike yiwe ntiyari politike.
Si impanuka ko umwirabure w'umuhanzi yamenyekanye ku rugero rwiwe, aririmba ku maziko ya Martin Luther King.
Nk'umugabo ari imbere mu bagiye imbere abandi birabure mu kurwanira agateka ka benewabo, ibirori vyo kumushingura vyabaye nk'isi yururutse ku ma miliyoni y'abany'amerika.
Abakurikiranye kurongora Amerika, bagiye baramuha icubahiro. Kw'iyimikwa ry'aba Perezida batandukanye, Aretha Franklin yararirimvye
- Mu 1977, yaririmvye "God Bless Amerika" canke "Imana ihezagire Amerika", kw'iyimikwa rya Perezida Jimmy Carter;
- Mu 1992, yaririmvye "I Dreamed a Dream" , Perezida Bill Clinton yimikwa;
- Mu 2008, yaririmvye "My Country Tis of Thee", Perezida Barack Obama yimikwa.
Mu 2005, Aretha Franklinyambitse na Perezida George W. Bush -yahoze arongoye Amerika-, umudari witiriwe Ubwigenge.
- Umupadiri aririmba rap yahagaritswe muri Kenya
- Umuririmvyi Jean Christophe Matata yashinguwe
- Kizito Mihigo yongeye kugezwa imbere y’urukiko
Gukeza umuhisi Franklin
Perezida Bill Clinton yemeje ko Aretha Franklin azokwama ari ubutunzi budasanzwe bwa Amerika.
Kuva urupfu rwa Aretha Franklin rumenyekanye, abantu bavuye mu mihingo y'isi, bari mu gisata c'umuziki ndetse n'abandi, bakeje ubutore yitabanye Imana.
Barbra Streisand, umugenzi wiwe, yavuze ko Aretha Franklin yari umuntu arengeye kuba umuririmvyi gusa.
Yongeye ko Amerika n'ibindi bihugu bizokwama bimwibukira ku kwitanga kwiwe, cane cane mu ngwano yo guharanira ukwigenga ndetse no kwikukira kw'ibihugu.