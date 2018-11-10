Umugore yagirizwa "gutuka" Perezida Museveni yanse kuva mw'ibohero ngo yigishe abagore bapfunganywe

  • 10 Ukw’icumi na rimwe 2018
Stella Nyanzi Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters
Image caption Stella Nyanzi yarahakanye ivyo yagirizwa bijanye no gutoteza ku buryo bw'amajambo

Umugore aharanira amateka yagirizwa "gutuka" Perezida Museveni n'umuvyeyi wiwe yashengeye yanse kuva mw'ibohero ngo yigishe abagore bapfunganywe ingene bakoresha imbuga hwaniro ya Facebook. Ugandan activist rejects bail to 'teach Facebook'

Urubanza rwa Stella Nyanzi rwitezwe gutangura itariki 22 z'ukwezi kwa 11.

Mu mwaka uheze yagirijwe icaha co "gutoteza" igihe yise Perezida Yoweri Museveni "matako abiri".

Madamu Nyanzi yabwiye sentare iri kw'ibarabara Buganda Road ku wa gatanu:

"Batohoza ku biki - ko Yoweri Museveni yatutswe? Ngiye kugumana na barya bagore b'i Luzira [ibohero] ndabigishe ingene bandika kuri Facebook. Igihe bazofungugwa bashobore kwandika nkuko nandika.

"Nk'umwanditse...umunyavyese...kwandikira abantu benshi, nandika ntyoza ubutegetsi."