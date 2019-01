Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Prezida Pierre Nkurunziza yagiriza France 3 kumusiga iceyi

Inkuru ya Florentine Kwizera BBC Gahuzamiryango, Paris

Urubanza Perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza aregamwo icaha co kumutyoza televiziyo France 3 n'abandi bantu bane, rurakomeza kuri uno wa gatanu muri sentare y'i Paris mu Bufaransa.

Mu ntahe yo kuri uyu wa kane, umucamanza yabanje gusoma ikirego catanzwe na Perezida Nkurunziza, aho yashengeje umushingwamanza Bernard Maingain, umwanditsi David Gakunzi hamwe na tereviziyo France 3, abarega icaha co kumutyoza.

Bwana Nkurunziza yitwariye umunyamakuru wa France 3, Luc Lagun Bouchet, n'umuyobozi wayo, Delphine Ernote Cunci, abarega kwifatanya muri ico caha co kumutyoza.

Ni icaha umucamanza yavuze ko gishobora guhanishwa amande agera ku ma euro 2000 kuri umwe wese mu baregwa ku giti cabo, nayo kuri France 3 igatangishwa ifaranga rimwe nk'ikimenyetso c'igihano.

Uretse Mme Delphine Ernote, abaregwa bose bari bitavye, nayo ku ruhande rw'urega haboneka abashingwamanza batatu bari bicawe hafi n'abakozi bo mu buserukizi bw'Uburundi.

Ni icaha gifatiye ku nkuru yatangajwe kuri iyo tereviziyo ya France 3 mu 2016, yarimwo amahusho arimwo video yerekana ubunyamanswa bw'ubwicanyi buteye ubwoba, yemeza ko yafatiwe mu ntara ya Karusi mu Burundi, mu nyuma bikaza kugaragara ko ururimi rwavugwamwo atari ikirundi.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Televison France 3 iregwa gukora inkuru ityoza Prezida Nkurunziza

Iyi nkuru yongeye kwerekanwa muri sentare imbere yo kwumviriza impande ziburana, umucamanza amaze no gusobanura ibiri mu nzandiko z'uwurega n'abiregura.

Hakurikiyeho gutaramura abantu bane batanzwe nk'ivyabona vy'abaregwa muri urwo rubanza, abo nabo akaba ari:

Pierre Claver Mbonimpa yari mubaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi

yari mubaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi Maitre Lambert Nigarura ,

, Maitre Armel Niy u ngere ,

, Bob Rugurika umunyamakuru

Umunyamakuru Luc Lagun Bouchet, inyuma yo gusigura uko yaronse iyo video, yasobanujwe kenshi n'umushingwamanza aburanira Perezida Pierre Nkurunziza, maitre Arthur Vercken, impamvu atasuzumye amamuko y'iyo video.

Yagarutse ku ntambwe yakoze zo kubaririkiza aciye kuri David Gakunzi, nawe yahavuye ahamagara umunyamakuru yari mu Rwanda, akavuga ko ikirimi yumvisemwo atari ikirundi.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Umunyamategeko Bernard Maingain aregwa guha France 3 amasanamu yakoreshejwe

Ni nakwo gusubira kwa Bernard Maingain, nawe yahavuye abaza aciye ku wayirungitse no kuvugana n'abayimuhaye, mu nyuma amaze gusobanurira uwo munyamakuru ko video koko yaturutse i Karusi, umunyamakuru agafata ingingo yo kuyikoresha.

Uyo munyamakuru yakurikiwe na David Gakunzi ubwiwe yaje asobanura uruhara rwiwe mu gutangariza amakungu amabi avuga akoregwa mu Burundi abicishije aho ashobora gushika hose.

Yongeye kugaruka kuri iyo video yavuzwe mu rubanza, umucamanza amubaza uko yayibonye, nawe ati nakubiswe n'agaca ndumirwa, kandi nta no kwikeka ko yoba atari ukuri.

Umucamanza amubajije nimba yarumvise ko ururimi ruvugwa muri iyo video atari ikirundi, nawe yishuye ko kuri video yabonye ijwi ryavuga nabi cane, ati "mu ntango narabonye sinumvise ('au depart je n'entends pas je vois'".

Yarangije avuga ko amajambo yose yavuze muri iyo nkuru y'umunyamakuru Luc Lagun, yari yayiyumviriye, kandi ko ivyo yavuze biri no mu ma raporo yakozwe ku Burundi ndetse no mu binyamakuru hirya no hino kw'isi.

Maitre Bernard Maingain nawe ubwiwe yabanje gusobanura uruhara rwiwe mu gukurikirana ibibera mu karere k'ibiyaga binini biciye mu gufasha bamwe mu bakorewe ivyaha, aho yemeje ko ahanini ata mpembo canke gushimwa abironderamwo atari guhagararira agateka ka kiremwa muntu.

Yasobanuye ko n'ubu yicaranye ama dossier y'imanza zigera ku 700 z'imiryango y'abarundi ashaka kwunganira bifuza kurega muri sentare kubera ihohoterwa bagiriwe muri kino kiringo co kuva mu 2015.

Uwufise ububasha kw’isanamu David Gakunzi Facebook Image caption Umwanditsi David Gakunzi yagirizwa kwemanga ivyavuzwe na France 3 aho yari umutumire wayo

Yasubiyemwo gusobanura uko yaronse iyo video n'aho yaciye arondera amamuko yayo, amaze kumenya ko irimwo amadidane.

Yadugije ijwi ryumvikanamwo agashavu asobanura amabi abamwirukira ngo abafashe mu manza bamwiganira, arimwo iyicarubozo, gufata abagore ku nguvu n'ibindi.

Yemera ko habayemwo ikibazo 'un probleme de comprehension' mu gutahurana hagati y'iwe n'uwamurungikiye iyo video, kandi asaba ubucamanza ko iryo kosa ata wundi ryoharurwako, yaba Gakunzi canke umunyamakuru wa France 3.

Abahamagajwe nk'ivyabona muri uru rubanza, bari bataramuwe, bahavuye bahamagarwa umwe wese ukwiwe, aho baza basobanura uruhara rwabo mu rugamba rwo gufasha abashikiwe n'amabi y'ubwicanyi canke ihohoterwa bivugwa ku Burundi.

Bamwe nka Bob Rugurika na Pierre Claver Mbonimpa bavuze ku vyabashikiye ubwabo, nayo abashingwamanza Lambert Nigarura na Armel Niyongere, basobanura ivyo bashikirizwa n'ababashikira bifuza ko babafasha mu butungane.

Maitre Armel Niyongere yemeje ko amaze kubonana n'abantu babiri bavuga ko bari mu bari mu beretswe iyo video, avuga ko bamusobanuriye ko yakoreshwa mu nyigisho zo kubarindisha.

Nta bibazo vyinshi vyabonetse kuri aba bane bahawe ijambo nk'ivyabona.