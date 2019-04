Ethiopian Airlines ‘igiye gusohora icegeranyo kw’isanganya ry’indege yayo’

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Abantu 157 nibo baguye mw'isanganya ry'indege ya Ethiopian Airlines ku wa 10 z'ukwezi kwa gatatu guheze

Umushikiranganji w'ugutwara abantu n'ibintu wa Ethiopia yabwiye itororokanirizo ry'amakuru Reuters ko icegeranyo c'intangamarara ku cateye isanganya ry'indege y'ikompanyi Ethipian Airlines yahitanye abantu 157 kigiye gusohoka mu minsi ya vuba.

Reuters imenyesha ariko ko uyo mushikiranganji, Nebiyat Getachew, atamenyesheje igihe ico cegeranyo kizosohokera.

Uburyo bubuza indege guhagarara bw'iyi ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 Max, buvugwa ko ari bwo bwabaye intandaro y'iyo mpanuka yahitanye abantu 157 bose bari muri yo.

Haciye akanya gato iyo ndege ihagurutse - iri nko ku metero 137 hejuru - izuru ry'iyo ndege ryatanguye kugenda rimanuka.

Nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru The Wall Street Journal co muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umudereva umwe yabwiye mugenzi we ati: "Yakwamye, yakwamye!"

Hari mbere y'uko icuma cabo c'uguhanahana amakuru gipfa.

Mu ndwi iheze, amakuru yavuye mu matohoza muri Ethiopia no muri Amerika kuri iryo sanganya avuga ko uburyo bwikoresha burinda indege guhagarara (automatic anti-stall system) bwakoreshejwe mu gihe iryo sanganya ryaba.

Ryari isanganya rigira kabiri mu mezi atarenga atanu, inyuma y'irindi ry'ikompanyi Lion's Air ryo mu gihugu ca Indonesia ryabaye mu kwezi kw'icumi kw'umwaka uheze wa 2018 rigahitana abantu 188.

Ingendo z'indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max zarahagaritswe mu mihingo yose y'isi inyuma y'iryo sanganya ryo mu gihugu ca Ethiopia.