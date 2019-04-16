Inyubakwa ya Notre-Dame yahiye mw'i karema

Altari,umusaraba mukuru uri kuri altari, idirisha ryo hejuru inyuma ya altari biri mu bitahiye.
Inkuru mushikirijwe na Audace Machado
Sangira ibi naIyi ni imihora yo hanze kandi yuguruka mu kandi kadirisha
MessengerSangira ibi na Messenger
MessengerSangira ibi na Messenger
Koporora uyu muhoraIvyerekeye gusangira
Iyi ni imihora yo hanze kandi yuguruka mu kandi kadirisha
Altari,umusaraba mukuru uri kuri altari, idirisha ryo hejuru inyuma ya altari biri mu bitahiye.
Inkuru mushikirijwe na Audace Machado