Inyubakwa ya Notre-Dame yahiye mw'i karema
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Inyubakwa ya Notre-Dame yahiye mw'i karema

  • 16 Ukwa kane 2019

Altari,umusaraba mukuru uri kuri altari, idirisha ryo hejuru inyuma ya altari biri mu bitahiye.

Inkuru mushikirijwe na Audace Machado