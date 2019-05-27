Abadepite bamwe barasaba William Ruto visi perezida wa Kenya kwegura
Abashyigikiye Uhuru Kenyatta barasaba visi perezida we William Ruto kwegura kuko yatangiye 'imburagihe' kwiyamamariza gusimbura shebuja mu matora ya 2022 nk'uko ibinyamakuru byo muri Kenya bibivuga.
Abadepite bamwe barashinja Bwana Ruto ko ibikorwa arimo byo kwiyamamaza bibangamiye guhunda z'iterambere Perezida Kenyatta yemereye abanyakenya nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru kitari icya Leta The Standard.
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Abadepite bamwe kandi baburiye Bwana Ruto kwirinda kuzajya kwiyamamaza mu ntara ya Kiambu, aho Uhuru Kenyatta avuka, adaherekeje Perezida Kenyatta
Perezida Uhuru na visi perezida Ruto bari mu ishyaka rimwe rya Jubilee riri ku butegetsi.
Bwana Ruto abamunenga bavuga ko ari guhangana no kunaniza shebuja, ibirego we ahakana.
Perezida wa Kenya aba yemerewe manda ebyiri, iza Bwana Kenyatta biteganyijwe ko zizarangira mu 2022, hari abavuga ko ashobora kugerageza guhindura itegeko nshinga kugira ngo agume muri guverinoma nka Minisitiri w'intebe ufite ububasha.