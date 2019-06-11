Tony Parker watwaye ibikombe bine bya NBA yasezeye ku myaka 37
Icyamamare muri Basketball Tony Parker yatangaje ko ahagaritse gukina Basketball nk'uwabigize umwuga ku myaka 37 y'amavuko.
Uyu mufaransa yinjiye muri NBA mu 2001 atoranyijwe n'ikipe ya San Antonio Spurs.
Ari kumwe na Spurs yatwaye ibikombe bya NBA mu 2003, 2005, 2007 na 2014 mbere y'uko ajya muri Charlotte Hornets umwaka ushize.
- Bwa mbere muri NBA abavandimwe bahuriye kuri 'finale'
- Umukinnyi wa Basketball, Bryant, yitwaye neza cyane ku mukino we wa nyuma
- I Kigali hagiye kuzura sitade igezweho y’imikino y’amaboko
Parker kandi yatwaye igikombe cy'uburayi hamwe n'ikipe y'Ubufaransa mu 2013.
Yatangarije ikinyamakuru Undefeated cyibanda ku mikino ko "kubera ubu atagishoboye kuba Tony Parker, atakomeza kurushanwa".
Ati: "Singishaka gukina basketball".
Umwaka ushize wa NBA Tony Parker yakiniye Hornets imikino 56, gusa yajyaga mu kibuga asimbuye.
Uyu mugabo wagiye mu mikino ya All Star inshuro esheshatu yanditse kuri Instagram ati:
"N'imbamutima nyinshi ndekeye aho Basketball, rwari urugendo rutangaje! Ndetse no mu nzozi zanjye zirenze, sinigeze ndota ko nzanyura muri ibi bihe byiza cyane muri NBA no mu ikipe y'Ubufaransa".
Tony Parker yakinnye imikino 1,151 abanza mu kibuga agatsinda ikigereranyo cy'amanota 15 ku mukino. Yakinnye kandi imikino 226 ya 'playoffs' agatsindamo nibura amanota 17 ku mukino.