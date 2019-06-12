“Ba ico uri, ukore neza ico ujejwe”
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

“Ba ico uri, ukore neza ico ujejwe”

  • 12 Ukwa gatandatu 2019

Umu nya mideli rutura, Naomi Campbell aratanga impanuro afatiye kuri bimwe abona bitagenda neza mw'isi.

Inkuru mushikirijwe na Audace Machado