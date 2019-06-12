“Ba ico uri, ukore neza ico ujejwe”

Umu nya mideli rutura, Naomi Campbell aratanga impanuro afatiye kuri bimwe abona bitagenda neza mw'isi.
Inkuru mushikirijwe na Audace Machado
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Koporora uyu muhoraIvyerekeye gusangira
Iyi ni imihora yo hanze kandi yuguruka mu kandi kadirisha
Umu nya mideli rutura, Naomi Campbell aratanga impanuro afatiye kuri bimwe abona bitagenda neza mw'isi.
Inkuru mushikirijwe na Audace Machado