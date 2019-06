Uwufise ububasha kw’isanamu Bernard Ntaganda Image caption Me Bernard Ntaganda uyobora ishyaka PS-Imberakuri ritavuga umwe n'ubutegetsi mu Rwanda

Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda Pari Social Imberakuri riyobowe na Bernard Ntaganda ryatangaje ko kuri uyu wa mbere ritangiza icyumweru cy'imfungwa za politiki mu Rwanda.

Iri shyaka - ririho kuva mu 2008 - ntabwo riri mu yemewe mu Rwanda. Nyuma ryaje gucikamo ibice, hari igice cyaryo kiri mu mashyaka yemewe mu Rwanda ndetse gifite ugihagarariye mu nteko.

Igice kiyobowe na Bernard Ntaganda uyu munsi cyasohoye itangazo, risinyweho na Me Ntaganda, rivuga ko bateguye icyumweru cyahariwe imfungwa za politiki, iri shyaka rikazagikoramo ibikorwa binyuranye.

Iri shyaka rivuga ko muri iki cyumweru, rizakoramo ibikorwa byo gusura izo mfungwa, ibiganiro mpaka mu bitangazamakuru mu Rwanda no mu mahanga no gusura intumwa z'ibihugu mu Rwanda bakazibwira iby'izo mfungwa.

PS-Imberakuri ya Ntaganda isanzwe igaragaza ibitekerezo n'uruhande rwo kutavuga rumwe n'ubutegetsi, ari nabyo ishingiraho ivuga ko yangiwe kwemerwa nk'andi mashyaka mu Rwanda.

Muri iki cyumweru iri shyaka rivuga ko rizasaba imiryango mpuzamahanga nka LONU, ubumwe bw'uburayi, ubumwe bwa Africa, SADEC n'ibihugu by'inshuti y'u Rwanda nk'Amerika, Ubwongereza, Ububiligi n'ibindi, 'gushyira igitutu kuri guverinoma y'u Rwanda ikarekura imfungwa za politiki n'abafungiye ibitekerezo byabo'.

Mu mpera z'umwaka ushize Leta y'u Rwanda yarekuye bamwe mu mfungwa bavugaga ko bafungiye politiki; Madamu Ingabire Victoire na Diane Rwigara bombi mu bihe bitandukanye bifuje kwiyamamariza kuyobora u Rwanda, bakaza gukurikiranwa ku byaha bitandukanye.

Me Bernard Ntaganda uyobora iri shyaka PS-Imberakuri kuva mu mwaka wa 2010 yafunzwe imyaka ine ahamijwe ibyaha byo; kuvutsa igihugu umudendezo, amacakubiri, imyigaragambyo itemewe no kwifatanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibyaha we yahakanye avuga ko afungiye impamvu za politiki.