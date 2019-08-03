Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Abigaragambya bamaze amezi arenga 8 bajya mu mihanda bamagana ubutegetsi bwa Bashir n'ubw'abasirikare

Inama ya gisirikare iyoboye Sudani yumvikanye n'abarwanya ubutegetsi bwayo ku mirongo iha umwanya igihe gishya cya guverinoma y'inzibacuho.

Umuhuza woherejwe n'ubumwe bwa Afurika Mohamed Hassan Lebatt yatangaje ibi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, nubwo atatanze amakuru arambuye.

Sudan imaze igihe mu myivumbagatanyo n'impagarara kuva Perezida Omar al-Bashir yahirikwa ku butegetsi mu kwezi kwa kane.

Ibiganiro biganisha kuri ubu bwumvikane bw'impande zombi byamaze igihe kinini mu gihe habaga ibikorwa by'urugomo n'ubwicanyi.

Ubu bwumvikane bwari butegerejwe cyane bwatumye benshi bishima cyane muri Sudani.

Mu kwezi gushize kwa karindwi, impande zombi zasinye amasezerano yo gusangira ubutegetsi, gusa abigaragambya kuva icyo gihe bari bategereje ibirambuye bigize ayo masezerano.

Imyigaragambyo yatangiye mu kwezi kwa 12 umwaka ushize yamagana ubutegetsi bwa Bashir. Igitutu cy'abigaragambya imbere ya miniteri y'ingabo cyamuhiritse ku butegetsi mu kwezi kwa kane.

Abigaragambya ariko barakomeje kuko ubutegetsi bwahise bufatwa n'abasirikare bo ntibabishyigikira.

Ubwumvikane bwabo buvuga iki?

Inyandiko y'ubu bwumvikane irambura ingingo z'ubutegetsi bw'inzibacyuho bw'imyaka itatu zumvikanyweho mu kwezi gushize n'abayobozi ba gisirikare hamwe n'abrwanya ubutegetsi.

Ubu bwumvikane buteganya inama y'ubutegetsi igizwe n'abasiviri batandatu hamwe n'abajenerali batanu.

Uyu munsi, Bwana Lebatt yagize ati: "Ndatangariza abanyasudani, Abanyafurika n'abatuye isi ko abahagarariye impande zombi zumvikanye byeruye ku nyandiko y'ubutegetsi".

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Mu kwezi gushize ubwo bumvikanaga by'ibanze abaturage barishimye

Yavuze ko hari inama tekiniki zizaterana nyuma zikemeza gushyira ku mukono ubu bwumvikane.

Reuters ivuga ko yabonye kopi y'aya masezerano, ivuga ko yanditsemo ko urwego rwa Rapid Support Forces (RSF), rushinjwa kwica abaturage bigaragambya, ruzahita ruyoborwa n'igisirikare naho urwego rw'iperereza ruyoborwe n'inama y'ubutegetsi.

Ubutegetsi bw'inzibacyuho buzaba buteye bute?

Hari byinshi impande zombi zumvikanyeho, bikubiyemo gusangira ubutegetsi;

Iki gihe cyo gusangira ubutegetsi kizamara amezi 39

Hazashyirwaho inama y'ubutegetsi, guverinoma n'inama ishinga amategeko

Umusirikare w'umujenerali azayobora inama y'ubutegetsi amezi 21 ya mbere, umusiviri ayiyobore amezi 18 akurikiyeho.

Minisitiri w'intebe uzayobora guverinoma azashyirwaho n'abo ku ruhande rwa gisiviri.

Minisitiri w'ingabo na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu azashyirwaho n'abasirikare.

Ubu bwumvikanye bufatwa nk'intsinzi ku bigaragambyaga. Ntabwo bizwi neza niba imyigaragambyo itazongera.