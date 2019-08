Uwufise ububasha kw’isanamu BENOIT DE FREINE Image caption Abdula Libenge yerekana ifoto y'umukobwa we yatwawe

Urukiko mu Bubiligi ruri gukora iperereza ku itwarwa ry'abana bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'igurishwa ryabo. Aba ni abana bajyanywe mu Bubiligi bakarerwa n'imiryango yabwiwe ko ari abana b'impfubyi. Imyaka myinshi nyuma, ibipimo bya DNA byagaragaje ko bamwe muri bo bafite ababyeyi.

Mu birometero amagana mu majyaruguru ya Kinshasa hari agace k'icyaro kitwa Gemena, abagatuye benshi batunzwe n'ubuhinzi no kuroba, abandi ni abafundi cyangwa abacuruzi baciriritse.

Abdula Libenge, umudozi w'imyaka 34, ni umugabo umwe mu miryango ine yo muri aka gace yohereje abana i Kinshasa mu kwezi kwa gatanu 2015, mu byo bari babwiwe ko ari inkambi y'ibiruhuko.

Abana b'iyi miryango ntabwo bigeze bagaruka. Kubura ubufasha mu by'amategeko cyangwa ubutegetsi bubegereye byatumye nta kindi bakora uretse gutegereza.

Imyaka ibiri nyuma yo kubura k'umukobwa we Bwana Libenge yasuwe n'abantu atari yiteguye maze amenya ibyabaye.

Abanyamakuru babiri b'Ababiligi Wertelaers na Benoit de Freine bari batangiye icukumbura ku bana batwarwa kurererwa mu Bubiligi mu buryo butemewe.

Abanyamakuru bagaragaje aya mabi bate?

Umushinjacyaha w'Ububiligi yabonye ibihamya bishimangira ko bamwe mu bana bazanywe nk'imfubyi mu Bubiligi ababyeyi babo bariho muri Congo, aba banyamakuru biyemeza kubigenzura.

Image caption Aba banyamakuru b'ababirigi Kurt Wertelaers (ibumoso) na Benoit de Freine bavuye i Buruseli bajya gukora icukumbura muri Congo

Mu icukumbura ryabo bavuye i Buruseli bagera aho Abdula Libenge adodera muri Gemena.

Yabajyanye iwe abereke ifoto y'umukobwa we.

Yababwiye uburyo bishimiye kubona amahirwe yo kohereza umwana wabo mu nkambi y'ibiruhuko y'abana i Kinshasa kuko we atari kubona amafaranga yo kumugezayo.

Uyu mukobwa we ni umwe mu bana bane, abakobwa batatu n'umuhungu umwe, bari bafite imyaka hagati y'ibiri n'ine icyo gihe. Agaragaza ifoto yabo bari muri iyo nkambi.

Ifoto imwe yerekana aba bana bari kumwe n'umukozi wo mu muryango w'urubyiruko, uyu yitwaga ko ari umurezi wabo mu nkambi y'ibiruhuko.

Bwana Libenge ati: "Ibyo twasigaranye ni iyi foto n'inkweto z'umwana".

Uwufise ububasha kw’isanamu Benoit De Freine Image caption Suriya Moyumbe w'i Gemena nawe yerekana ifoto y'umukobwa we yatwawe

Hafi aho ni ku rugo rwa Suriya Moyumbe, we arira, yahise yereka abanyamakuru ifoto y'umukobwa we wari ikibondo ubwo bamutwaraga, yari ataramenya no kuvuga neza.

Madamu Muyombe ati: "Umuryango w'umugabo wanjye nijye ushinja ko nemeye kohereza umwana mu nkambi y'abandi. Ni koko sinakabaye narabyemeye. Ariko twese twumvishijwe ko ari amahirwe akomeye".

Wertelaers na De Freine basubiye i Buruseli kwerekana ibyo babonye, byatumye umushinjacyaha waho nawe ajya i Gemena gufata ibipimo bya DNA.

Ikigo bitaga icy'impfubyi cy'ahitwa Tumaini i Kinshasa cyahise gifungwa.

Julienne Mpemba umunyamategeko w'umubiligi ukomoka muri Congo ubu afungiye iwe mu rugo, yahoze ari umuyobozi wa kiriya kigo cy'impfubyi.

Umunyamategeko we, George Balon Perin, avuga ko umukiriya we ahanganye n'ibyo aregwa yemeye, ko adakurikiranywe muri Congo aho ibyaha bamushinja byakorewe.

Yabwiye BBC ko hari abandi bantu muri Congo no mu Bubiligi bafashwe bagafungwa kubera iki kirego.

'Urushyi' ku miryango yakiriye ba bana

Mu Bubiligi, amakuru yagiye amenyekana ku miryango yakiriye bariya bana, umwe ku wundi.

Imiryango imwe n'imwe yari yagize impungenge mu bihe bya mbere byo kwakira aba bana, babwiye BBC ko amakuru yashimangiye ubwoba bahoranye.

Umubyeyi umwe w'umugabo utifuje gutangazwa yagize ati: "Kuko nari inzi isura ya Congo, nagize impungenge, ariko ikigo giha abantu abana cyadushishikarije kubafata kitubwira ko nta kibazo cy'amategeko kirimo".

Arakomeza ati: "Byabaye nko gukubitwa urushyi mu maso kumva ibi. Nibyo nahoze nirinda. None ubu ndarera umwana wibwe".

Undi mugore wahawe umwana avuga uburyo impungenge ze ku kwakira umwana zagiye zimarwa, zikagaruka ubwo umwe mu bana yari amaze kumenya igifaransa gihagije akajya avuga ku babyeyi bamubyaye.

Uyu mugore ati: "Rimwe yarambwiye ati 'ntabwo uri mama' twariho dusoma agatabo. Icyo gihe nahise mbibwira ababaduhaye ariko baranturisha".

Natekereje ko yavugaga ku wundi mubyeyi wamureraga mbere y'uko bamuzana hano. Ariko sibyo. Yavugaga mama we nyawe".

Inkuru imaze kumenyekana mu Bubiligi, byari abana bane gusa. Ubu, imiryango irera abana bagera kuri 15 itegereje ibisubizo by'ibizamini bya DNA.

Kuki kwakira abana bo mu mahanga bishobora kuba ibibazo

Georges-Henri Beauthier umunyamategeko w'imiryango itatu muri iyi yakiriye abana avuga ko hari itsinda ry'abagizi ba nabi rikorera muri Congo no mu Bubiligi ryungukira muri ibi bikorwa.

Nigel Cantwell, inzobere mu bikorwa byo kurengera abana avuga ko ibi byabaye mu Bubiligi atari ho gusa biri.

Ati:"Buri gihe haba ingorane mu bintu byo kwakira no kurera abana cyane mu bihugu bitari mu byasinye amasezerano ya Hague [ni amasezerano mpuzamahanga yemera gusubiza abana batwawe mu buryo butemewe]".

Bwana Nigel avuga ko ibi ari ko bimeze kuri DR Congo, ndetse hari izindi ngero ziheruka kuba ku bana bo mu bihugu bya Haiti, Guatemala, Vietnam, Cambodia n'ahandi henshi.

Avuga ko ari ubucuruzi bukorwa n'abantu ku nyungu zabo atari inyungu z'ababyeyi b'abana.

Bariya bana bizagenda bite?

Urukiko rwo mu Bubiligi nirwo ruzagena ejo ha bariya bana.

Bwana Nigel ati: "Umwana ku wundi, ariko umwanzuro ukwiye kuva ku cyo umwana avuze. Ntabwo twakwiha gufata umwanzuro w'icyaba cyiza ku mwana tutumvise icyifuzo cye".

Uwufise ububasha kw’isanamu Benoit De Freine Image caption Imiryango i Gemena iracafite icyizere ko izabona abana babo

Umunyamategeko Beauthier we avuga ko bigoye cyane kuri buri ruhande, ko imiryango irera aba bana avuganira yiteguriye ikintu cyose.

Agira ati: "Hari amarangamutima ya muntu yo kuvuga ati 'hoya, hoya uyu ni umwana wanjye sinamureka'. Ibyo nabyo ntibyaba bifite ishingiro. Ibyo byose abakiliya banjye barabyumva neza".

Kuri umwe mu bagabo barera umwe muri aba bana, ntabwo yiteguye inkuru nziza.

Agira ati: "Turibaza ngo: Ni iki cyiza ku mwana? Nta gisubizo dufite. Ariko nta n'igisubizo rwose gihari. Twese tuzahombera muri iyi nkuru".

I Gemena, Abdula Libenge afite icyizere gicye ko umwana we azagaruka mu rugo.

Ati: "Ndabizi hari abazavuga ngo umwana azamererwa neza mu Bubiligi. Birashoboka ko ari byo, ariko sinibaza ko hari umuntu wagombaga kubimuhitiramo gutya".