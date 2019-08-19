Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Umutoza 'Micho' yavuye mu Rwanda yirukanywe mu 2013

Umutoza Milutin Sredojevic uzwi cyane ku kazina ka 'Micho' yemejwe nk'umutoza mushya w'ikipe ya Zamalek yo mu Misiri, uyu mugabo azwi cyane mu karere kuko yatoje Amavu na Uganda Cranes.

Mu minsi micye ishize nibwo 'Micho', ukomoka muri Serbia, yasezeye mu ikipe ya Orlando Pirates, yatangaje ko "inzozi ze zabaye impamo" kuba aje gutoza Zamalek.

Nyuma yo gusezera mu ikipe ya Pirates yo muri Afurika y'Epfo hari amakuru yavugaga ko yaba yifuzwa nanone n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatoje hagati ya 2011 na 2013.

Uyu mutoza yavuye mu Rwanda yirukanywe kubera umusaruro mucye nk'uko byatangajwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda mu kwezi kwa kane 2013.

Ubwo yerekanwaga nk'umutoza wa Zamalek yagize ati: "Ubu maze imyaka 19 muri Afurika ariko ikipe imwe mu ziba ku mutima wanjye yari Zamalek kubera ko marume Dusan Nenkovic yari umutoza hano".

Nenkovic, wanatoje ikipe y'igihugu ya Misiri, yatoje iyi kipe umwaka umwe 1985 - 1986.

Umuyobozi wa Zamalek yatangaje ko uyu mutoza yashyize umukono ku masezerano y'umwaka umwe agasimbura umutoza Christian Gross utarongerewe amasezerano yarangiye mu kwa gatanu uno mwaka.

Micho avuga ko azanye ubunararibonye kuko yatoje mu bihugu birindwi bya Afurika kandi yagenze mu bihugu 50 muri 54 bya Afurika.

Ati: "Ntabwo nje njyenyine, nzanye n'abantu benshi b'inshuti mfite muri Afurika".

Mico yari amaze imyaka ibiri ari umutoza wa Orlando Pirates. Iyi kipe yatangaje ko yayisezeye ku mpamvu ziwe bwite.

Zamalek agiyemo ni ikipe ya kabiri imaze gutwara ibikombe byinshi (12) byo mu marushanwa nyafurika, iza inyuma ya Al Ahly nayo yo mu Misiri.