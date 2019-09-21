Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Mu 2017, ishirahamwe riharanira uburenganzira bw'abatari abazungu, NAACP, ryaragabishije ingenzi z'abirabure ko American Airlines ibanena canke ikabafata nabi

Abagabo babiri bo mw'idini ry'aba Isilamu muri Amerika basaba ko amatohoza akorwa kuvyo bavuga ko bakorewe amacakubiri ashingiye kw'idini, mu gihe bagomba gufata urugendo rubashikana mu gisagara ca Dallas.

Abderraoof Alkhawaldeh na Issam Abdallah bavuga ko urugendo rwabo rwasibijwe kubera hari ingenzi zavuze ko zidashaka gufatana urugendo n'abo bagabo babiri.

Bwana Abdalla yabwiye ambanyamakuru ati: "Ni ibintu biteye isoni ntari bwabone mu buzima bwanje".

Itangazo ryasohowe na kompanyi y'iyo ndege rivuga ko ingenzi zari muri iyo ndege zatewe amakenga n'abo bagabo, bituma urugendo rwabo ruhagarikwa.

Iryo tangazo rivuga riti: " Amerika n'incuti zayo zose bashira imbere ukwubahiriza umutekano w'ingenzi n'abakozi".

None habaye iki muri iyo ndege?

Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, Bwana Alkhawaldeh na bwana Abdallah bavuze ko kuwa 14 z'uku kwezi kw'icenda biyandikishije nk'izindi ngenzi mu rugendo rwabo bava mu gisagara ca Birmingham, Alabama baja i Dallas muri Texas.

Bari kugenda mu ndege y'ikompanyi ya Amerika yitwa Mesa Airlines.

Bavuga ko mu gihe umwe wese yafata urugendo ukwiwe, abo bagabo bagiye kumenyana bashitse mu ndege bararamukanya kubera basanzwe bahurira mw'ishirahamwe rimwe rihurikiyemwo aba Isilamu.

Amakuru avuga ko iyo ndege yacerewe kuguruka, bituma bwana Abdallah aja kwihagarika mu kazu ka surwumwe.

Avuga ko amaze gusohoka yasanze umukozi umwe wo muri iyo ndege ahagaze ku muryango aho yariko agerageza kwumviriza ivyariko bibera muri ako kazu ka surwumwe.

Haciye akanya, abakozi b'iyo ndege babwiye ingenzi ko urwo rugendo ruhagaritswe, maze zisabwa gusohoka.

Bwana Alkhawaldeh avuga ko yumvise umukozi umwe w'iyo ndege abwira ingenzi ko iyo ngingo ifashwe ku mvo z'umutekano.

Bamaze kuva mu ndege, abo bagabo babiri bavuga ko umuntu yari yambaye impuzu zisanzwe ari kumwe n'abakozi bari bambaye umwambaro ubaranga hamwe n'abakozi b'ikigo kijejwe kugendereza muri Amerika, FBI, babakurikiye.

Umukozi umwe yahavuye yihereranya bwana Abdallah mu cumba kimwe amubaza izina n'akazi akora, anamubarira ko umuzigo wiwe utegerezwa gusubira gusakwa.

Abajijwe ingorane izo ari zo, uyo mukozi yamubwiye ko abakozi b'iyo kompanyi bahamagaye igipolisi bakibwira ko batipfuza gufatana urugendo na we.

Uyo mukozi yabwiye bwana Abdallah ko icateye amakenga ari uko yinjiye mu kazi ka surwumwe akanisukako amazi incuro zibiri.

Bwana Abdallah avuga ko uyo mukozi yamusavye imbabazi amubwira ko ashobora kuja kwurira indege.

Ati: "Jewe niyumviriye ko banyinuvye bampora ubwoko n'idini vyanje".

Mu nyuma izo ngenzi zose zaciye zifata urugendo mu yindi ndege kiretse abo bagabo babiri.

Iyo kompanyi y'indege ivuga iki?

Mw'itangazo ryayo ivuga iti: "Abakozi bacu bariko barihweza ivyabaye kandi twavuganye na Alkhawaldeh hamwe na Abdallah kugira ngo batubwire ingene bafashe ivyababayeko".

Si bwo bwa mbere iyo kompanyi yagirizwa amacakubiri.

Mu ntango z'uno mwaka yarasavye imbabazi inyuma y'aho itegekeye umugore umwe kunyegeza impuzu ziwe mu burengeti.

Nayo mu mwaka wa 2017, ishirahamwe riharanira uburenganzira bw'abantu batari abazungu muri Amerika, NAACP, ryaragabishije ingenzi z'abirabure ko ikompanyi American Airlines ibanena canke ikabafata nabi .