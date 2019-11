Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Mu kwezi guhsize kwa 10, Doudou Diene uyobora komisiyo yakoze iperereza ku Burundi yavuze ko ibiri mu Burundi ari ingorane zahereye mu 2015 zikomeje

Kuva kuwa gatandatu abantu 21 bo mu ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi barafashwe barafungrwa i Bujumbura, iri shyaka rivuga ko ari ibikorwa bibi bikomeje kwibasira abanywanyi baryo.

Abafashwe bagafungwa ni abaturage bo muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura Rural, mu duce twa Kavumu, Sororezo, Cyoga, Muyira nk'uko Therance Nahimana uvugira CNL abivuga.

Aba bafashwe nyuma yo kurasa no gukomereka k'umuyobozi w'agace (chef de zone) ka Kavumu mu ijoro ryo kuwa gatanu ushize, CNL ikeka ko bifitanye isano.

Ubutegetsi bw'u Burundi ntacyo buratangaza ku ifungwa ry'aba bantu.

Térence Nahimana ati:"Bucyeye baje Kavumu n'imutumba iyegereye bafata abanywanyi ba CNL, ariko habaye gutora mu bantu umwe umwe, nibyo bituma tugira amakenga ducyeka ko ari uruhigi".

Nahimana avuga ko abarwanashyaka ba CNL bakomeza gutotezwa mubyo babona ko bifatiye ku mpamvu za politiki.

Ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi riyobowe na Agathon Rwasa, riri mu mashyaka ashobora guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha.

Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu mu kwezi gushize ryasohoye raporo ivuga ko mu Burundi hari ibikorwa bikomeye bibangamira uburenganzira bwa muntu.

Iyi raporo ivuga ko ibi bikorwa byibasira abatari mu ishyaka CNDD-FDD ntibanarishyigikire hamwe n'imiryango yabo, bikibasira kandi abo mu mashyaka atavuga rumwe naryo.

Uwufise ububasha kw’isanamu UN Image caption Ambasaderi Albert Shingiro uhagarariye u Burundi muri UN mu cyumweru gishize yabwiye inama ishinzwe umutekano ku isi ko nta bibazo byo kubangamira uburenganzira bwa muntu biri mu gihugu cye.

Ubutegetsi bw'u Burundi bwahakanye ibivugwa muri iyi raporo, buvuga ko ishingiye ku mpamvu za politiki kandi ibyo ivuga bitandukanye n'ukuri kw'ibiri mu gihugu.

Térence Nahimana avuga ko abarwanashyaka ba CNL bafunzwe bamwe bajyanywe muri gereza nkuru ya Mpimba harimo abatarabwirwa ibyo baregwa, bikitwa ko hagikorwa amatohoza (iperereza).

Ishyaka CNL rivuga ko nta bworoherane bwa politiki buri mu Burundi, rimaze amezi rigaragaza zimwe mu nzu rikoreramo zikomeje gusenywa, abayoboke baryo bagakorerwa urugomo.

Iri shyaka ubu rivuga ko ibiro ryafunguye ku cyumweru muri komine Muyinga mu ijoro ryakeye "byashenywe n'abantu batazwi".

Mu bihe bishize, kuri ikikibazo uruhande rw'ubutegetsi rwagiye ruvuga ko ibi bikorwa n'abo muri iri shyaka ubwabo kugira ngo basebye ubutegetsi.

Mu kwezi gushize urukiko rwakatiye gufunga burundu abagabo bane bahamijwe icyaha cyo kwica Nsavyumwami Gregoire umwe mu barwanashyaka ba CNL.

Uyu yishwe mu kwezi kwa munani ubwo we na bagenzi be batezwe igico bavuye mu bikorwa by'iri shyaka bakagirirwa nabi we akahasiga ubuzima.