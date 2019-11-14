Bobi Wine mu bantu 100 bari guhindura ejo hazaza
Ku nshuro ya mbere ikinyamakuru The Time cyatangaje urutonde rw'abantu ijana bari guhindura ahazaza h'ubukungu, imyidagaduro, imikino, politiki, siyansi, ubuzima n'ibindi.
Bobi Wine, umunyamuziki wabaye umunyapolitiki wo muri Uganda ni umwe mu bari kuri uru rutonde mu banyafurika.
Iki kinyamakuru kivuga imyaka 15 ishize buri mwaka gitangaza urutonde rw'abantu 100 bavuga rikumvikana cyane ku isi byatumye batekereza no gutangaza abanti 100 bari guhindura ejo hazaza.
Urutonde rwatangajwe rwabo rwiganjemo urubyiruko, nubwo ngo imyaka itari mu byo iki kinyamakuru kigenderaho.
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Uru rutonde rugabanyijemo abahanzi n'abanyabugeni, impirimbanyi z'ibintu runaka, abategetsi, abafite impano ikomeye kandi bareberwaho na benshi hamwe n'abavumbuye ibishya.
Mu banyafurika bari kuri uru rutonde harimo umunyakenyakazi Wanuri Kahiu, uyu ni umuyobozi wa za filimi, akaba n'umwanditsi w'ibitabo umaze guhabwa ibihembo bitandukanye.
Harimo kandi Magid Magid Umunyasomaliya ariko ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza w'imyaka 30 wabaye umukuru w'agace ka Sheffield mu Bwongereza hagati y'ukwa 05/2018 n'ukwa 05/2019.
Undi ni Adut Akech Bior umukobwa w'imyaka 19 ukomoka muri Sudani y'epfo, wakuriye mu nkambi ya Kakuma muri Kenya akahava afite imyaka irindwi n'umuryango we bajya kuba muri Australia.
Ubu amurika imideri ahanyuranye ku isi, umwaka ushize watowe na models.com nk'uwarushije abandi bose mu mwaka ushize.
Bobi Wine ari kuri uru rutonde nk'umunyamaziki bavuga ko amaze igihe aririmba aharanira impinduka mu gihugu cye nyuma akaba umudepite ubu akaba aharanira kuba umukuru w'igihugu.
The Time ivuga ko Bobi Wine, amazina ye nyayo ni Robert Kyagulanyi, w'imyaka 37 aharanira ko igihugu cye kiyobowe n'umugabo w'imyaka 75 mu gihe abaturage bacyo 80% bari munsi y'imyaka 35, gikeneye umutegetsi ukorera ejo hazaza utikorera ubwe.
Bwana Kyagulanyi abicishije kuri Twitter yagaragaje ko yishimiye kuba kuri uru rutonde
Kuri uru rutonde hariho kandi abakinnyi Zion Williamson ukinira ikipe ya New Orleans Pericans muri NBA w'imyaka 19 ugaragaza ubuhanga budasanzwe.
Hariho kandi Coco Gauff umukinnyi wa Tennis w'umunyamerika, ku myaka 15 gusa ubu ni uwa 68 ku rutonde rw'abakinnyi 100 bakomeye ba Women's Tennis Association.