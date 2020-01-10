Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Abatabazi i Tehran bateruye imibiri ya bamwe mu baguye mu ndege yahanutse kuwa gatatu muri Iran

Abategetsi bo mu burengerazuba bw'isi baravuga ko hari ibimenyetso bigaragaza ko, mu bishoboka ko habayeho kwibeshya ku ndege, misile ya Iran ariyo yarashe igahanura indege y'abagenzi mu kirere cya Tehran.

Abategetsi ba Canada n'Ubwongereza basabye ko hakorwa iperereza ryimbitse ku byabaye kuri iyi ndege yaguyemo abantu 176 bose bari bayirimo.

Iran yahakanye ko misile y'igisirikare cyayo ariyo yahanuye iyi ndege.

Guhanuka kw'iyi ndege kwabayeho kuwa gatatu hashize amasaha gusa Iran irashe za misile ku birindiro bibiri birimo ingabo za Amerika biri muri Iraq.

Hari ibitangazamakuru muri Amerika bivuga ko iyi ndege y'ubucuruzi yaba yararashwe habayeho kwibeshya ko ari indege y'intambara ya Amerika ije kwihimura kuri ibyo bitero bya Iran.

Igitangazamakuru CBS kivuga ko amakuru gikesha inzego z'ubutasi ari uko ibyogajuru byafashe ibishashi bya misile ebyiri zihaguruka bigakurikirwa no guturika.

Ikinyamakuru Newsweek cyo muri Amerika cyo kivuga ko amakuru gikesha abo muri Pentagon n'abo mu butasi bwa Iraq avuga ko iyi ndege yari ivuye muri Ukraine yarashwe na misile ikorerwa mu Burusiya.

Perezida wa Amerika Donald Trump ejo kuwa kane yavuze ko yari afite 'amakenga' ku byabaye kuri iriya ndege.

Haracyari kare kwanzura

Minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau yavuze ko yabonye amakuru y'ubutasi butandukanye yemeza ko iriya ndege yahanuwe na misile zirasiwe ku butaka bwa Iran.

Yongeraho ko bishoboka ko byabayemo kwibeshya.

Ati: "Ibi bisobanura ko hakenewe iperereza ryimbitse, Abanyacanada bafite ibibazo kandi bagomba guhabwa ibisubizo."

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Justin Trudeau avuga ko abanyacanada bafite ibibazo byinshi kandi bagomba kubona ibisubizo

Bwana Trudeau yavuze ko hakiri kare kwanzura ku byabaye, yanga kuvuga ibirambuye ku bimenyetso avuga ko yabonye.

Abanyacanada 63 bari muri iyi ndege yari ivuye i Kyiv igana i Toronto.

Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yashimangiye ibyavuzwe na Bwana Trudeau, yemeza ko bari gufatanya na Canada n'abandi bagizweho ingaruka no n'iyi ndege.

Ni inde uzakora iperereza?

Mu gihe hakomeje umwuka mubi nyuma y'uko Amerika yishe umunya-Iran general Qasem Soleimani ku itariki ya 03 uku kwezi, Iran yabanje kuvuga ko itazatanga ibisigazwa by'iyi ndege ya Boeing, ikorerwa muri Amerika, ngo bisuzumwe.

Gusa nyuma umwe mu bategetsi muri Iran yabwiye Reuters ko batumiye Amerika ngo ize mu iperereza kandi yohereje umuntu mu bagomba gukora iperereza.

Ikigo gishinzwe iby'ingendo zo mu kirere cya Canada nacyo cyatumiwe i Tehran mu iperereza ku hantu iyi ndege yaguye.

Mu mategeko mpuzamahanga y'iby'indege za gisiviri Iran ifite uburenganzira bwo kuyobora iperereza, ariko uwakoze indege nawe akabigiramo uruhare.