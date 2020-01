Uwufise ububasha kw’isanamu MEHDI RAJABIAN Image caption Igihe Mehdi Rajabian yari pafunzwe, yatakaje ibiro 15, aramererwa nabi gushika aho adahwa amaraso.

Umuririmvyi wo mu gihugu ca Irani, Mehdi Rajabian, ashobora guhagarikwa umwanya uwo ari wo wose muri kino gihe.

Uyo muririmvyi w'imyaka 30 amaze gupfungwa incuro zibiri kubera umuziki abategetsi ba Irani bavuga ko utemewe muri ico gihugu.

Ubwa mbere, yamaze amezi atatu apfungiwe mu cumba ca wenyene - ariko ku ncuro igira kabiri yaciriwe umunyororo w'imyaka itandatu, anabuzwa burundu ibikorwa vyose bijanye n'umuziki.

Gushika ubu, n'aho ubutegetsi bwamubujije kandi acungishijwe ijisho, abandanya aririmba.

Umwaka uheze, yasohoye urukurikirane (Album) yise Middle Eastern, rwasohowe n'inzu y'umuziki, Sony Music, yo muri Amerika.

Urwo rukurikirane rwasohowe mu mpisho rwakozwe ku ntererano y'abahinga mu vyo umuziki bashika 100 bava mu bihugu 12 harimwo Syria, Yemen, Yorodaniya, Libani na Irak.

Abenshi muri abo banyamuziki barahohotewe co kimwe na Rajabian. Imwe muri izo ndirimbo yafashwe mu gihe haba igitero c'indege, iyindi iririmbwa n'impunzi yari mu bwato iriko irahunga.

Indirimbo imwe imwe yose iherekejwe n'amashusho yakozwe n'umuhinga mu gushashanya w'umu-kurde, Zehra Doğan, nawe yapfunzwe hafi imyaka itatu kubera yakoze igishusho kitanezereje leta ya Turkiya.

Uwufise ububasha kw’isanamu ZEHRA DOGAN Image caption Ibishusho vya Zehra Dogan ku ndirimbo yiswe Iran

Ariko ubutumwa burimwo ni bumwe: amahoro n'ubumwe.

Bakorera mu kinyegero, abo baririmvyi batandukanye bashoboye kwerekana isura y'inkoramutima kandi ibabaje y'umuziki muri ako karere.

Rajabian ati: "Abanyagihugu bo mu burasirazuba bwo hagati bose basangiye amagorwa … ariko umuziki nirwo rurimi twese duhuriyeko kugira ngo tumenyeshe ayo tugowe".

Iciyumviro co gukora urwo rukurikirane camujemwo igihe yari mw'ibohero ku ncuro igira kabiri, apfungiwe mu cumba kimwe n'abapfungwa ba Somalia.

Avuga ko yibuka ingene bahora bamuririmbira mu rurimi rw'iwabo.

Ivyo vyamutumye abona ko umuziki ata wushobora kuwukuraho burundu, n'aho wofata abaririmvyi bose ukabapfunga.

Ati: "Nico cantumye nicara ngategura umugambi wo guharanira ubwigenge n'amahoro ndi mw'ibohero".

"Intambara ya Iran na Irak ntiyari isobanutse" ivyo yarabizize

Amagorwa ya Rajabian yatanguye mu 2013, igihe igisirikare catera ibiro vyiwe, kikugara inzu yiwe yo guteguriramwo umuziki mbere kinatwara n'ibikoresho vy'inyabwonko ziwe.

Ico gihe, yariko akora urukurikirane yari yise The History of Iran Narrated By Setar (Kahise ka Irani uko kavugwa na Setar), rwerekana ingene intambara ya Irani na Iraki itari "isobanutse".

Yarapfunzwe yagirijwe ko yariko "akwiragiza mu mpisho umuziki n'ubutumwa bwo gutyoza abategetsi ba Irani hamwe n'idini".

Rajabian avuga ko yamaze iminsi 90 apfungiwe mu cumba ca wenyene, bamupfutse igitambara mu maso, atazi n'aho ari.

Yararekuwe atanze ingwati, ariko asubira gupfungwa mu 2015, ari kumwe na mwenewabo asanzwe akora amareresi, Hossein Rajabian, acirirwa umunyororo w'imyaka itandatu inyuma y'urubanza rwamaze iminota itatu.

Yarisonzesheje mu kiringo c'iminsi 40 ari kumwe na mwenewabo mu kwerekana akababaro kabo, ivyo bikaba vyaragize ingaruka mbi ku muziki wiwe.

Avuga ko yatakaje ibiro 15, aramererwa nabi gushika aho adahwa amaraso.

Uwufise ububasha kw’isanamu MEHDI RAJABIAN Image caption Rajabian arazi ko ashobora gutabwa muri yompi kubera imiziki ariko ategura

Hagati aho, arabandanya n'umuziki wiwe, aho urukurikirane ariko ategura rushobora kumukwegera akarambaraye agasubira gutabwa mu mvuto.

Mu nteguro ziwe, afise umugambi wo kuririmbana n'abaririmvyi b'abagore - ico naco kikaba ari icaha kuko abagore batemerewe kuririmbira imbere y'abagabo (kireste abo mu muryango) muri Irani.

Ati: "Ndiko ntegura indirimbo nzoririmbana n'abaririmvyi b'abagore batari bake bava mu bihugu bitandukanye vy'uburasirazuba bwo hagati.

Bazomfasha gushikiriza ubutumwa biciye mu muziki gushika aho impera n'imperuka twese tuzokwumva ko turi bamwe".

Avuga ko gushika ubu muri Irani ari "icaha kuvugana" nawe kandi ko n'abantu benshi batinya kumuvugira.

Ategura ko indirimbo ziwe azozicisha ku mbuga ngurukanabumenyi, aho azokwegeranya abahinga b'incabwenge "gushika dusambuye imitego yose izibira umuziki".

Avuga yishigikiye ati: " Ngiye gutegura neza uru rukurikirane, n'aho bonsubiza mw'ibohero".

Inyuma y'impinduka za 1979 muri Irani, Ayatollah Ruhollah Khomeini yarabujije gucisha umuziki kuri televiziyo canke kw'iradiyo, avuga ko bituma umuntu aba "ikinebwe n'igitandero".

Ico gihe yemereye imiziki yaririmba ivy'Imana n'impinduka, ivyatumye abaririmvyi benshi baririmba mu mudiho wa pop bigira muri Amerika.

Agahengwe kagiye gusubira kugaruka mu 2000 habaye ukworosha amategeko agenga umuziki, ariho abaririmvyi b'imidiho itandukanye basubira kwibonekeza, aho berekana ko Irani yari ifise ishaka ryo kuja ku murongo w'amajambere.