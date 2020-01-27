Kobe Bryant n'umwana we baguye mu mpanuka y'indege

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Gianna w'imyaka 13 na se Kobe bakundaga kuba bari kumwe ku mikino ya NBA

Icyamamare mu mukino wa Basketball Kobe Bryant hamwe n'umukobwa we Gianna Maria Onore Bryant bari mu bantu icyenda bapfuye mu mpanuka y'indege ya kajugujugu yaguye ahitwa Calabas muri California.

Kobe w'imyaka 41, yagendaga mu ndege bwite ubwo iyi ndege yahanukaga igafatwa n'inkongi.

Umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Los Angeles yatangaje ko nta muntu warokotse muri iyi ndege.

Katrina Foley, mayor w'umujyi wa Costa Mesa aho iyi mpanuka yabereye yatangaje undi muntu umwe waguye muri iyi mpanuka.

Uwo ni umutoza w'ikipe y'abakobwa Christina Mauser. Uyu ni umugore w'umuririmbyi Matt Mauser nawe wemeje urupfu rw'umugore we.

Kobe yatwaye ibikombe bitanu bya shampiyona ya Amerika, NBA, ari mu ikipe ya LA Lakers ari nayo yakiniye yonyine.

Afatwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye babayeho mu mateka ya Basketball ku isi.

Abantu benshi, barimo abakomeye, batangaje ubutumwa bw'akababaro batewe n'urupfu rutunguranye rwa Kobe Bryant bakundaga kwita 'Mamba'.

Mu mikino ya Basketball yose yabaye mu ijoro ryakeye muri Amerika habanje umwanya wo guceceka bamwibuka.

NBA yasohoye itangazo imenyesha ko "ibabajwe cyane n'urupfu rwa Kobe Bryant n'umukobwa we Gianna wari ufite imyaka 13 gusa".

Asize umugore we Vanessa Laine n'abana batatu b'abakobwa; Bianka Bella Bryant, Capri Kobe Bryant na Natalia Diamante Bryant w'amezi arindwi gusa.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Indege barimo yaguye ahitwa Calabas ntihagira urokoka

Ni ibiki tuzi kuri iyi mpanuka?

Hari amakuru avuga ko Kobe Bryant n'umukobwa we bari bagiye mu myitozo ku ishuri ryigisha Basketball Kobe Bryant yashinze ryitwa Mamba Sports Academy ahitwa Thousand Oaks.

Indege barimo yaguye ku isaha ya saa yine z'igitondo muri California, hari saa yine z'ijoro ku isaha yo mu Rwandano mu Burundi.

Itangazo rya polisi ya California rivuga ko iyi ndege yaguye ahantu hadatuwe kandi ikaba nta muntu yasanze ku butaka aho yaguye.

Gavin Masak, utuy hafi y'aho iyi ndege yaguye yabwiye ikinyamakuru CBS News uko byagenze.

Ati: "Ntabwo humvikanye guturika gukomeye gusa byumvikanye. Nahise mbyumva ko ari indege ya kajugujugu, nahise njya mu nzu mbibwira data.

Nsohotse nabonye umwotsi ku musozi ntabwo wari umwotsi w'umukara, wari umwotsi ujya kuba umweru".

Ikigo gishinzwe ubwikorezi mu ndege muri Amerika cyatangaje ko cyohereje abantu bakora iperereza kugenzura iby'iyi mpanuka.

Abantu baravuga iki?

Ubutumwa bw'akababaro bukomeje kwisukiranya ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'iyi nkuru y'urupfu rw'icyamamare Kobe.

Shaquille O'Neal, bakinanye muri Lakers hagarti ya 1996 na 2004 yavuze ko "nta magambo ashobora gusobanura agahinda afite".

Yanditse kuri Instagram ati: "Ndagukunda kandi nzagukumbura".

Deron Williams batwaranye umudari olempike wa zahabu yavuze ko Kobe ari "umukinnyi ukomeye cyane bakinnye bahatana kandi bagakinana hamwe"

Tony Parker wahoze akina Basketball muri San Antonio Spurs yavuze ko "ashengutse umutima".

Perezida Donald Trump ati: "Iyi ni inkuru ibabaje cyane"