Uwufise ububasha kw’isanamu Rwanda Parliament Image caption Bwana Evode Uwiringiyimana, bamwe bamusabaga kwegura nyuma y'uko asabye imbabazi ku byo yashinjwe byo guhohotera umugore ushinzwe umutekano

Ibiro bya minisitiri w'intebe w'u Rwanda byatangaje ko Evode Uwizeyimana wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera yeguye ku mirimo ye. Heguye kandi n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi Isaac Munyakazi.

Kwegura kwa Bwana Uwizeyimana gukurikiranye n'igitutu cya bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda banenze ihohotera yemeye ko yakoreye umugore ushinzwe umutekano ku nzu iri mujyi wa Kigali.

Kwegura kwa Bwana Munyakazi wari ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye byatunguranye.

Ku mbuga nkoranyambaga, Bwana Uwizeyimana yasabye imbabazi z'ibyo yakoreye uwo mukozi ushinzwe umutekano ubwo ashinjwa kumusanga mu kazi ke akamuhirika akitura hasi.

Bamwe bavugaga ku mbuga nkoranyambaga ko gusaba imbabazi bidahagije, bagasaba ko yegura ku mirimo ye.

Nta mpamvu zatangajwe n'ibiro bya minisitiri w'intebe z'iyegura rya Bwana Uwizeyimana cyangwa Isaac Munyakazi.

Mu 2007 Bwana Uwizeyimana yavuye mu Rwanda aho yari asanzwe ari umucamanza mu nkiko, nyuma yagiye yumvikana atanga ibitekerezo binenga imikorere y'ubutegetsi bw'u Rwanda.

Mu 2014 yagarutse mu Rwanda, mu kiganiro yahaye abanyamakuru akigaruka yavuze ko gutaha kwe ntawe bikwiye gutungura kuko "agarutse gufatanya n'abandi kubaka u Rwanda".

Nyuma yashyizwe muri komisiyo yashinzwe kuvugurura itegeko nshinga ryatowe mu 2015, mu 2016 agirwa umunyamabanga wa leta ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko.

Uwufise ububasha kw’isanamu Twitter/IsaacMunyakazi Image caption Isaac Munyakazi wari ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye

Umunyapolitiki utavugwaho rumwe

Mu mirimo ye, yumvikanye kenshi atanga ibitekerezo bitavuzweho rumwe na benshi.

Mu 2016, mu nama y'igihugu y'umushyikirano, yaneguwe na bamwe ko yarengereye ubwo yibazaga uko Musenyeri Sylverien Nzakamwita amenya "ibibazo biba mu ngo kandi we nta rugo agira".

Hari mu kiganiro cyarimo gitangwa cyigaga ku bibazo byugarije umuryango nyarwanda.

Mu 2017 yashyamiranye n'abanyamakuru mu Rwanda bamushinja ko yabise "imihirimbiri" ari mu nteko ishinga amategeko.

Bwana Uwizeyimana yasobanuye ko iryo jambo abaryumvise barifashe mu buryo atarivuzemo.

Yavuguruye amategeko

Bwana Uwizeyimana afatwa nk'umuhanga mu mategeko, yagiye atanga ibitekerezo bye bigamije kuvugurura amategeko y'u Rwanda ngo agendane n'ibihe bigezweho.

Uyu mugabo ubu wari ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko yari umwe mu bagize komisiyo yashinzwe kuvugurura itegeko nshinga ry'u Rwanda.

Iri tegeko nshinga rivuguruye ryatowe n'Abanyarwanda mu kwezi kwa cumi na kabiri mu 2015, niryo ryahinduye ingingo ya 101 itaremereraga umukuru w'u Rwanda kurenza manda ebyiri.

Bwana Uwizeyimana yagize uruhare rutaziguye mu kuvugurura igitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda, mu 2018 hasohoka itegeko rishya rigenga ibyaha n'ibihano mu Rwanda.

Ubwegure bw'aba bategetsi bombi burashyikirizwa Perezida wa Repubulika nk'uko itangazo rya minisitiri w'intebe w'u Rwanda ribivuga.