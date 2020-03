Coronavirus: abantu imiliyoni 16 bugaraniwe mu buraruko bw’u Butaliyano

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Hagati aho, indege zisa n'izibandanya zikora ku bibuga vy'indege biri hanze ya Milan

Ubutaliyano bwategetse ko abantu imiliyoni 16 baba mu buraruko bw'ico gihugu baguma iwabo mu gihe kiriko kirita ku rutare ngo kirwanye wa mugera coronavirus.

Umuntu uwo ari we wese aba i Lombardy no mu zindi ntara 14 zo mu buraruko no hagati azotegerezwa gusaba uruhusha kugira ngo aje ahandi. Iyo ngingo irafata ibisagara vya Milan na Venice.

Amashure, amazu y'imyimenyerezo (Gyms), ubwogero hamwe n'ibibuga vya za nkino zo kw'ibarafu, vyose bitegerezwa kwugarwa vy'agateganyo, co kimwe n'amakoraniro yose yaba aya leta canke ayo abantu ki giti cabo, nk'uko bitangazwa n'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu, Giuseppe Conte.

Izo ngingo zitegerezwa kuja mu ngiro gushika ku wa 03 z'ukwa kane.

Mu ndwi iheze, leta yarugaye amashure yose harimwo na za kaminuza mu gihugu cose mu kiringo c'iminsi cumi.

Ubutaliyano nico gihugu co ku mugabane w'Ubulayi gifise ibitigiri binini vy'abanduye umugera wa corona, ejo ku wa gatandatu bikaba vyaraduze biteye ubwoba.

Abamaze guhitanwa n'uwo mugera baramaze kurenga 230, aho abategetsi bamenyesheje ko abantu 36 aribo bapfuye mu masaha 24 gusa.

Ejo k uwa gatandatu, igitigiri c'abanduye cageze kuri 5.883.

Mu gatondo ko kuri uno wa Mungu, umushikiranganji wa mbere Conte yavuze ati: "Ikituraje ishinga ni amagara y'abanyagihugu. Turatahura ko izi ngingo zisosaba utwigoro, rimwe na rimwe ku rugero ruto, ariko rimwe na rimwe kandi ku rugero runini".

"Ariko rero iki ni igihe co kwifatira ingingo twebwe nyene ubwacu".

Muri izi ngingo nshasha, nta muntu n'umwe yemerewe kuva canke kwinjira mu karere ka Lombardy mu buraruko bw'igihugu, gasanzwe gatuwemwo n'abantu imiliyoni 10, kiretse hari ikintu kidasanzwe. Milan nico gisagara gikuru muri ako karere.

Bwana Conte avuga ko intara 14 zifatwa n'iyo ngingo ari Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro and Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso na Venice.

Gushika ubu, abari basanzwe bugaraniwe iwabo mu buraruko bw'Ubutaliyano bashika 50.000.

Ibiri muri izo ngingo

Ibirori vy'ugushingiranira no guhamba vyahagaritswe, co kimwe n'amahuriro y'amadini n'imico kama.

Ama senema, amazu y'ubutambiro yo mw'ijoro, ubwogero, amazu y'imyimenyerezo, amazu ndangakaranga hamwe na vya bibuga vya za nkino zo kw'ibarafu vyose vyugawe.

Amazu y'uburiro ashobora kwugurura hagati y'isaha cumi na zibiri z'igitondo gushika isaha cumi na zibiri z'umugoroba (06:00-18:00), ariko abakiriya bategerezwa gutandukana n'imiburiburi ku metero imwe.

Abanyagihugu basabwa kuguma muhira uko bashoboye kwose, kandi abazobirengako bashobora gupfungwa ikiringo c'amezi atatu.

Nta munyagihugu yemerewe kuja kuratira ijisho inkino z'amahiganwa, mbere n'umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Butaliyano yanasavye ko inkino zose zunguruzwa.

Ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu kw'isi OMS risaba u Butaliyano gufata ingingo zitumbereye kurwanya ikwiragira ry'uwo mugera.

Ico gihugu kimenyesha ko kigiye kurondera abaganga b'abakukuruke mu twigoro two kurwanya uwo mugera utera uba ndanse.

Kw'isi, abantu barenga 100.000 baramaze kwandura umugera wa coronavirus, hafi 3500 nabo barahasiga ubuzima.