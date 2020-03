Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Igikomangoma Charles n'umugore we Camilla bishyize mu kato mu rugo rwabo

Igikomangoma Charles cya Wales mu Bwongereza bamaze kumusangamo coronavirus, nkuko bitangazwa n'ubuyobozi bw'inzu y'ibwami ya Clarence House.

Prince Charles w'imyaka 71 y'amavuko, ari kugaragaza ibimenyetso byoroheje "ariko usibye ibyo ubundi ubuzima bwe bumeze neza", nkuko bivugwa n'umuvugizi we.

Umugore we, uzwi ku izina ry'ibwami rya The Duchess of Cornwall, w'imyaka 72 y'amavuko, na we yapimwe ariko ntabwo yanduye iyo virusi.

Ubuyobozi bw'inzu Clarence House butangaza ko Charles n'umugore we Camilla ubu bishyize mu kato mu ngoro yabo ya Birkhall iri mu nyubako ya Balmoral muri Scotland.

Bwongeyeho ko "bidashoboka kwemeza uwo igikomangoma [Charles] yanduriyeho iyo virusi kubera ibikorwa byinshi yakoze mu byumweru bishize bijyanye n'inshingano ze muri rubanda".

'Umwamikazi ari gukurikiza inama'

Ingoro ya Buckingham Palace y'ubwami bw'Ubwongereza yatangaje ko Umwamikazi Elizabeth II yaherukaga guhura na Prince Charles ku itariki ya 12 y'uku kwezi kwa gatatu.

Yongeyeho ko Umwamikazi na we "agifite ubuzima bwiza".

Ingoro ya Buckingham Palace yavuze ko Umwamikazi "ari gukurikiza inama zose zikwiye zijyanye n'imibereho ye myiza".

Igikorwa cya nyuma Prince Charles aheruka gukora kijyanye n'inshingano ze, cyabaye ku itariki ya 12 y'uku kwezi kwa gatatu, ariko ubu yari amaze iminsi micye akorera mu rugo.

Ibiro ntaramakuru The Press Association byatangaje ko yagiranye inama zihariye n'abandi bantu bamwe b'ibwami, bose bakaba bamaze kumenyeshwa ko yanduye Covid-19.

Nkuko imibare mishya y'urwego rw'ubuzima mu Bwongereza ibigaragaza, ubu abantu barenga 8,000 bamaze kwemezwa ko banduye indwara ya Covid-19 muri iki gihugu.

Ariko bishoboka ko umubare w'ukuri neza ushobora kuba unarenga abo. Abagera kuri 422 muri abo barwayi imaze kubica.