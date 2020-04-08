Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Bernie Sanders (i buryo) ubu asize Joe Biden (i bumoso) mu mwanya mwiza wo kuzahagararira ishyaka

Senateri Bernie Sanders amaze guhagarika ibikorwa bye byo kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika.

Ibi biharuriye inzira Joe Biden wahoze ari Visi Perezida w'Amerika yo kuba umukandida w'ishyaka ry'abademokarate.

Kuri uyu wa gatatu, Bwana Sanders w'imyaka 78 y'amavuko, yamenyesheje icyo cyemezo itsinda ry'abakora mu bikorwa byo kumwamamaza.

Yabinyujije mu nama yo mu buryo bwa videwo yagiranye na bo, mbere yuko abimenyesha abamushyigikiye - nabwo abinyujije mu buryo bwo kuri internet.

Uyu Sanders wiyita umudemokarate ugendera ku mahame y'isaranyanga ry'umutungo (Democratic socialist), yari yatangiye abona intsinzi.

Yayicyeshaga gushyira imbere ingamba z'ubuvuzi no ku bindi bibazo bireba isi muri rusange, nk'ishingiro ry'ibikorwa bye byo kwiyamamaza.

Muri videwo, yabwiye abamushyigikiye ati:

"Twahinduye imitekerereze y'Abanyamerika ku bijyanye n'igihugu dushobora guhindukacyo ndetse twateje intambwe nini iki gihugu mu rugamba ruhoraho rwo kugera ku butabera mu bukungu, mu mibereho, mu moko no mu bidukikije".

"Mumenye kandi ko turi gutsinda uru rugamba atari gusa mu bitekerezo, ahubwo no mu bantu bo mu byiciro bitandukanye".

Bwana Sanders wamaze igihe kirekire ari imbere mu kugira amahirwe menshi yo kuba umukandida w'abademokarate, yaranyereye mu byumweru bicye bishize mu matora y'ibanze y'ishyaka, Bwana Biden amucaho.

Bwana Sanders yari yarigeze gushaka kuba umukandida mbere, atsindwa na Hillary Clinton mu mwaka 2016 ku kuba umukandida w'abademokarate.

Kuri uyu wa gatatu, Bwana Sanders yashimiye Bwana Biden, anavuga ko azakorana na we "mu guteza imbere ibitekerezo byacu bigamije iterambere".

Yongeyeho ko azakomeza kuba ku mpapuro z'itora muri za leta zitaratora mu matora y'ibanze y'ishyaka ry'abademokarate.

Avuga ko ari mu rwego rwo gukusanya abahagarariye ishyaka no kongerera imbaraga amatora rusange y'ishyaka ry'abademokarate yo kugena umukandida waryo.

Ati: "Twese, dushyize hamwe, tuzakomeza tujye imbere dutsinde Donald Trump, perezida mubi cyane ubayeho mu mateka ya vuba y'Amerika".

Byakiriwe gute?

Bwana Biden yasohoye itangazo ashimira Bwana Sanders kubera gushyira imbere inyungu z'Amerika mbere y'ikindi cyose, ndetse amusezeranya ko bazakorana.

Naho Bwana Trump we yabaye nk'uvuga ko bisa nkaho ishyaka ry'abademokarate ritashakaga ko Bwana Sanders yazaribera umukandida.