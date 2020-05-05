Coronavirus - China: Barasubiza Amerika ibyo ivuga ko iyi virus yavuye muri labo i Wuhan
Igitangazamakuru cya leta mu Bushinwa kirashinja ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Amerika Mike Pompeo kubeshya nyuma y'uko avuze ko hari "ibimenyetso byinshi" ko coronavirus yavuye muri laboratoire y'i Wuhan.
Ku cyumweru nibwo Bwana Pompeo yavuze ibyo, ariko ntiyavuga ibirenzeho.
Iyi ndwara yabonetse bwa mbere mu Bushinwa mu mpera z'umwaka ushize, ubu imaze kwica abantu bagera ku 250,000 ku isi.
Mu nyandiko y'ibanze y'ikinyamakuru Global Times cy'uyu munsi kuwa kabiri, iki kinyamakuru kivuga ko Bwana Pompeo ari "umubeshyi".
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO rivuga ko ibyo Amerika ivuga ari "ugukwiza ibihuha" kuko nta shingiro ryabyo iri shami rya ONU rirabona.
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Icyo kinyamakuru cyavuze iki?
Inyandiko z'ibanze z'ibinyamakuru bya leta mu Bushinwa kenshi zigaragaza ibyo leta itekereza, gusa kugeza ubu nta mutegetsi w'Ubushinwa uragira icyo asubiza ku byavuzwe na Pompeo.
Ejo kuwa mbere, ikinyamakuru Global Times cyashinje Bwana Pompeo "kuvuga ibitari byo no guhimba ibimenyetso", uyu munsi cyakomeje kumuvugaho.
Cyanditse kiti "Mu gukwiza ibinyoma, Pompeo arashaka kwica inyoni ebyiri akoresheje ibuye rimwe"
"Icya mbere, yizeye gufasha Trump gutsinda amatora mu kwa cumi na kumwe….icya kabiri, Pompeo yanga ubutegetsi rusange bw'Ubushinwa, by'umwihariko, ntiyareka Ubushinwa butera imbere".
Iyi nyandiko y'ibanze yemera ko hari "ibibazo kun tango" mu buryo Ubushinwa bwahanganye n'iki cyorezo, ariko ko "imikorere muri rusange yari myiza bihagije ngo itsinde ikibazo".
Ivuga kandi ko "byumvikana uburyo iyi virus yagiye ikwira mu bantu mu bindi bice".
Global Times sicyo kinyamakuru cyonyine cyo mu Bushinwa cyanenze ibyavuzwe na Bwana Pompeo.
Ikinyamakuru People's Daily cyavuze ko Pompeo "nta bimenyetso" afitiye ibyo avuga, naho CCTV ishinja abanyapolitiki ba Amerika "umugambi mubisha".
Mike Pompeo yavuze iki?
Mu kiganiro n'igitangazamakuru ABC ku cyumweru, Bwana Pompeo yavuze ko hari "ibimenyetso byinshi" ko coronavirus yavuye mu kigo Wuhan Institute of Virology.
Yagize ati: "Mwibuke ko Ubushinwa bufite amateka mu kwanduza isi, kandi bafite n'amateka yo gukoresha laboratoire zitujuje ibisabwa".
Bwana Pompeo, wahoze akuriye ikigo gishinzwe ubutasi mu mahanga cya Amerika (CIA) - yavuze ko adatekereza ko iyi virusi yakozwe n'abantu cyangwa yahinduwe bya gihanga.
Laboratoire y'i Wuhan isanzwe iri muri nke zemerewe gukora ubushakashatsi ku zindi coronavirus zibasira uducurama.
Mu kwezi gushize, Perezida Trump yabajijwe niba hatarabaye uburangare iyo virus igasohoka iciye mu musore wimenyereza umwuga n'umukobwa w'inshuti ye.
Bwana Trump ibi bivugwa ntiyabyemeje, gusa yagize ati: "Turarushaho kumva iyo nkuru."
Mu cyumweru gishize, yongeye kubazwa niba hari ibimenyetso yabonye bimwemeza ko iyi virus yavuye muri laboratoire i Wuhan.
Trump yarasubije ati: "Yego, ndabifite". Arenzaho ko nta makuru arambuye yatanga "kuko atabyemerewe".
Inzobere zivuga iki?
Ejo kuwa mbere, Michael Ryan ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri OMS/WHO yavuze ko "nta makuru cyangwa ibihamya" Amerika itanga bigaragaza inkomoko y'iyi virus.
Yagize ati: "Bityo ku ruhande rwacu, ibi birakomeza kuba ari ibihuha".
Mu cyumweru gishize, ikigo kiri mu bishinzwe ubutasi muri Amerika (US intelligence community) cyanzuye ko iyi virus atari "igikorwa cy'umuntu cyangwa cyahinduwe n'umuntu".
Gusa iki kigo cyavuze ko gikomeza kugenzura niba iyi virus yaravuye mu "guhura kw'abantu n'inyamaswa ziyifite, cyangwa yaravuye ku mpanuka muri laboratoire y'i Wuhan".