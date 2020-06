George Floyd yarishwe, byemejwe n’isuzuma ry’umurambo

Iyi raporo ivuga iki?

Iyi raporo yo ivuga ko Bwana yishwe no kubura umwuka kubera gutsikamirwa ku ijosi no ku mugongo we. Naryo ryemeje ko ibyakozwe ari ubwicanyi, nk'uko umuryango we wabivuze mu itangazo wasohoye.