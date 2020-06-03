Urupfu rwa George Floyd: Musenyeri mukuru yanenze Trump wifotoreje imbere ya kiliziya

Polisi yakoresheje imyuka iryana mu maso mu gutatanya abigaragambirizaga hafi ya White House, mbere gato yuko Perezida Trump ahanyura akifotoreza imbere y'iyi kiliziya

Musenyeri mukuru wa Kiliziya Gatolika i Washington yanenze bikomeye Perezida Donald Trump wasuye ahantu hafatwa nk'ahatagatifu, mu gihe imyigaragambyo ikomeje mu gihugu kubera urupfu rw'umwirabura w'umugabo wari mu maboko ya polisi.