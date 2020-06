Urupfu rwa George Floyd: Hashyizweho ibirego bishya ku bapolisi bane birukanwe

Bwana Chauvin ni we isuzuma ryo kwa muganga ryemeje ko gutsikamira n'ivi kwe ku ijosi rya Bwana Floyd ari byo byamuviriyemo urupfu.

Abandi bapolisi batatu, mbere batari baragize icyo bashinjwa, ubu barezwe gufasha no gushishikariza ikorwa ry'ubwicanyi.

Keith Ellison, umushinjacyaha mukuru wa leta ya Minnesota, ni we watangaje ibyo birego

Ku ikubitiro, Derek Chauvin yaregwaga ibyaha by'ubwicanyi bwo mu rwego rwa gatatu ndetse no kwica umuntu byo mu rwego rwa kabiri. Ibi bizaguma ku nyandiko ikubiyemo ibyo aregwa.

Bose baregwa ibyaha byo gufasha no gushishikariza ubwicanyi bwo mu rwego rwa kabiri no gufasha no gushishikariza kwica umuntu byo mu rwego rwa kabiri.