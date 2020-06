Umukuru wa polisi y'i Atlanta yeguye nyuma yaho Rayshard Brooks yishwe arashwe

'Restaurant' The Wendy's ari yo Bwana Brooks yapfiriye imbere, ejo ku wa gatandatu yatwitswe n'abigaragambya

"Kubera ubushake bwe bwuko Atlanta yaba intangarugero yuko impinduka igaragara ikwiye kumera muri iki gihugu, umukuru wa polisi Shields yemeye guhita yegura aka kanya ku mwanya w'ukuriye polisi muri uyu mujyi kugira ngo umujyi ushobore gukomeza ibikorwa byihutirwa no kongera kubaka icyizere gicyenewe cyane aho dutuye".

Byagenze gute ku wa gatanu nijoro?

Ruri no kureba amashusho yafashwe na 'camera' icunga umutekano yari imbere muri 'restaurant' The Wendy's, ndetse runareba amashusho y'abavuga ko babonye uko byagenze.

Uwigaragambya ahagaze hafi ya 'restaurant' The Wendy's i Atlanta

Raporo y'urwo rwego rwa GBI ivuga ko amashusho yafatiwe imbere muri 'restaurant' The Wendy's yerekana abapolisi birukankana Bwana Brooks, mbere yuko ahindukira agatunga umupolisi intwaro ituma umubiri w'umuntu ugagara (ugira 'paralysie'/'paralysis').

Ku munsi w'ejo ku wa gatandatu, Bwana Brooks yateganyaga kujyana umwana we w'umukobwa wujuje imyaka umunani y'amavuko kwizihiza iyo sabukuru ye akina umukino wo kwinyereza ku rubura, nkuko abo banyamategeko b'umuryango we babivuga.

Ikinyamakuru The New York Times gitangaza ko hari abigaragambya bateraniye hanze ya 'restaurant' The Wendy's ku wa gatanu.