Pablo Escobar: Uwo bari bafatanyije gucuruza ibiyobyabwenge yarekuwe

Umukobwa we Mónica, yabwiye ikinyamakuru Semana cyo muri Colombia ko se afite indwara ya cancer azavurirwa mu Budage afashijwe n'umuryango ufasha kuko nta benewabo ahafite.

Bivugwa ko Medellín cartel, yari ikuriwe na Pablo Escobar na Carlos Lehder, yoherezaga 80% bya cocaine yagurishwaga muri Amerika mu myaka ya 1970 na 1980.

Pablo Escobar - ubufatanye bwe na Lehder kompanyi ya Netflix yabukozemo filimi ya serie yitwa Narcos - we yishwe mu 1993 arashwe n'abapolisi mu mujyi wa Medellin mu gihe yarwanaga kugira ngo adafatwa akajyanwa muri Amerika.