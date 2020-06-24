Kim Jong-un 'yahagaritse igikorwa cya gisirikare' kuri Koreya y'epfo

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Kim Jong-un (ibumoso), umutegetsi mukuru wa Koreya ya ruguru, na Perezida Moon Jae-in wa Koreya y'epfo, mu minsi yabo myiza

Koreya ya ruguru yahagaritse ingamba z'"igikorwa cya gisirikare" kuri Koreya y'epfo, nkuko igitangazamakuru cya leta kibitangaza.

Mu byumweru bishize, hari habayeho kwiyongera kw'imvugo y'uburakari ituruka muri Koreya ya ruguru.

Iyo mvugo yatewe n'ibikorwa by'impirimbanyi zatorotse Koreya ya ruguru zigahungira mu y'epfo, zifite gahunda yo kohereza ubutumwa bunenga Koreya ya ruguru binyuze mu matangazo zigurutsa ku mipira akarenga umupaka.

Mu cyumweru gishize, Koreya ya ruguru yaturikije ibiro by'ubuhuza biri ku butaka bwayo byayihuzaga na Koreya y'epfo, inakangisha kohereza ingabo muri ako karere kari ku mupaka.

Ariko igitangazamakuru cya leta cyatangaje ko mu nama yayobowe n'umutegetsi mukuru wa Koreya ya ruguru Kim Jong-un hafashwe icyemezo cyo guhagarika icyo gikorwa cya gisirikare.

Ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwa Koreya ya ruguru bwafashe icyo cyemezo nyuma yo gushingira k'"uko ibintu bimeze ubu".

Ibiro ntaramakuru Yonhap bya leta ya Koreya y'epfo byatangaje ko Koreya ya ruguru yanatangiye gusenya indangururamajwi (loudspeakers) yari yashinze mu cyumweru gishize.

Ubusanzwe, izo ndangururamajwi izifashisha mu kuburizamo ubutumwa buva muri Koreya y'epfo ngo ntiburenge umupaka ngo bwumvwe n'abaturage bayo.

Uku guhagarika gahunda y'igikorwa cya gisirikare kwa Koreya ya ruguru ni intambwe ikomeye itewe mu gucubya umwuka mubi warushagaho gututumba hagati y'ibihugu byombi.

Ni nyuma yaho Kim Yo-jong, mushiki wa Bwana Kim, atanze amategeko ku gisirikare yo "gukora byimbitse igikorwa gikurikiyeho".

Ku ruhande rumwe, ayo mategeko yari yayatanze kubera icyo Koreya ya ruguru ivuga ko ari ukunanirwa, kwa Koreya y'epfo, kubuza impirimbanyi kohereza hakurya y'umupaka imipira iriho inyandiko zinenga Koreya ya ruguru.