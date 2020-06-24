Uganda: Bobi Wine avuga ko azarenga ku mategeko abuza kwiyamamaza mu kivunge
Bobi Wine, umunyamuziki wo muri Uganda wahindutse depite, yavuze ko azakoresha mitingi zo kwiyamamaza nubwo akanama k'amatora mu gihugu kabibujije.
Wine, izina rye rikaba ari Robert Kyagulanyi, ni umukuru w'ishyaka 'People Power Movement' ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni ubumazeho imyaka 34.
Yavuze ko Perezida Museveni ari gukoresha icyorezo cya coronavirus nk'urwitwazo rwo kubuza abakuru b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi kugera ku batora.
Amatora ya perezida muri Uganda ateganyijwe kuba mu kwezi kwa mbere mu mwaka utaha wa 2021.
Akanama k'amatora katangaje ko ibikorwa byo kwiyamamaza mu kivunge bitemewe mu kwirinda ubwandu bwa coronavirus.
Aka akanama kashishikarije abakandida kwiyamamaza babinyujije mu bitangazamakuru.
Perezida Museveni ari ku butegetsi muri manda ye ya gatanu, kandi yemerewe kongera kwiyamamaza nubwo ataratangaza niba azabikora.
Bobi Wine yavuze ko impamvu yatanzwe yo guca ibikorwa byo kwiyamamaza mu kivunge atari iy'ukuri. Yagize ati:
"Nta Munya-Uganda ukwiye guhendwa ubwenge ko Museveni ari gukora ibi mu kurengera umutekano w'Abanya-Uganda. Icyo Museveni atinya ni abantu".
Yongeyeho ko leta ya Uganda iri gukoresha iki cyorezo cya coronavirus mu kubuza ko habaho ibikorwa by'amatora birimo ubwisanzure kandi binyuze mu mucyo.
Uku guca ibikorwa byo kwiyamamaza mu mbaga bivuze ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi barushaho kuhahombera.
Impamvu ni uko radio ari yo yumvwa cyane muri Uganda kandi nyinshi muri radio zitari iza leta zifitwe n'abanyapolitike bo mu ishyaka rya NRM riri ku butegetsi.