Daniel Lewis Lee: Nyuma y'imyaka 17 leta ya USA irica uwakatiwe urwo gupfa

Mu 1996, Lewis Lee n'undi mugabo witwa Chevie Kehoe, barezwe kwiba intwaro, kwiba no kwica William Mueller, umugore we Nancy n'umwana wabo Sarah w'imyaka 8.

Earlene Peterson, umukobwa we, umwuzukuru we n'umukwe we (umugabo w'umukobwa we) bishwe na Lewis Lee, gusa yanze ko uyu mugabo yicwa.