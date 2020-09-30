Félicien Kabuga: Urukiko rutegetse ko yohererezwa urukiko rw'i Arusha
Urukiko rusesa imanza mu Bufaransa rwanze ikirego cya Félicien Kabuga gisaba gutesha agaciro icyemezo cy'izindi nkiko zategetse ko yohererezwa urukiko mpuzamahanga rwa ONU i Arusha.
Uru rukiko rwategetse ko ashyikirizwa urukiko mpuzamahanga, nk'uko biri mu mwanzuro w'urukiko BBC yaboneye kopi.
Umwanzuro w'urukiko ruri hejuru y'izindi mu Bufaransa nta handi ujuririrwa mu nkiko zaho.
Urukiko rusesa imanza rwatesheje agaciro zimwe mu mpamvu zatanzwe n'uruhande rwa Bwana Kabuga zirimo uburwayi.
Ruvuga ko kuba uyu uregwa ibyaha bya jenoside yarashakishijwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda mu myaka irenga 15 ishize, akwiriye guhabwa urwo rukiko.
Uru rukiko rwashimangiye ko inkiko zabanje zaragaragaje neza ko nta ngingo y'amategeko ibangamira kohereza Bwana Kabuga muri gereza y'urukiko rwa ONU i Arusha.
Ubucamanza bw'Ubufaransa bufite igihe kigera ku kwezi ngo bwohereze uregwa mu rukiko rwa ONU.