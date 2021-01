Ishirahamwe rya Africa rimaze kuronka miliyoni 300 z'inkingo za Covid-19

Itororokanirizo ry'amakuru Associated Press rivvuga ko ryabwiwe n'umujenama mu kigo ca Africa co kurwanya indwara( Africa Centers for Disease Control-CDC) ko ishirahamwe rya Africa rimaze kuronka hafi miliyoni 300 z'inkingo za Covid-19.