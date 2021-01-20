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Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
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Kamala Harris: Umugore wa mbere abaye icegera ca prezida mu mateka ya Amerika
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Kamala Harris: Umugore wa mbere abaye icegera ca prezida mu mateka ya Amerika
Iminota 20 iraheze
Ivyarabwe cane
1:10
Video,
Kuba uwahoze ari Prezida wa USA bimera gute?
, Umwanya bimara 1,10
19 Ukwa mbere 2021
4:12
Umviriza,
Ibibazo byanyu kuri Coronavirus: Kunywa amazi ashyushye byaba birinda kwandura?
, Umwanya bimara 4,12
18 Ukwa mbere 2021
1:48
Video,
Jill Biden, agiye kuba First Lady mushasha ninde?
, Umwanya bimara 1,48
18 Ukwa mbere 2021
3:31
Video,
Joe Biden, prezida mushasha wa Amerika ni muntu ki?
, Umwanya bimara 3,31
Haciye isaha 1
4:08
Umviriza,
Muganga arasubiza ibibazo byanyu kuri Coronavirus
, Umwanya bimara 4,08
11 Ukwa mbere 2021