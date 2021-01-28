BBC News
, Gahuza
Simbira ku birimwo
Imice
Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
Video
Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
Video
Kubera iki abarimyi mu Buhindi bari mu myiyerekano?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Kubera iki abarimyi mu Buhindi bari mu myiyerekano?
Iminota 42 iraheze
Ivyarabwe cane
3:47
Umviriza,
U Burundi buvuga ko bwakoze ivyo bwasabwe, hasigaye ko u Rwanda rugira uko
, Umwanya bimara 3,47
26 Ukwa mbere 2021
59:00
Umviriza,
Imvo n'Imvano ku rupfu rwa Jenerali Majoro Fred Rwigema
, Umwanya bimara 59,00
19 Ukw'icumi 2019
1:14
Video,
Raba ingene Trump yavuye muri Maison Blanche/White House ubwa nyuma nk'umukuru w'igihugu
, Umwanya bimara 1,14
20 Ukwa mbere 2021
59:00
Umviriza,
Imvo n'imvano ku vyaranze amatora yo muri Uganda yo ku wa 14 z'uku kwa mbere 2021
, Umwanya bimara 59,00
23 Ukwa mbere 2021
1:44
Video,
Uburyo 5 bwiza bwo kwerekana urukundo rwawe
, Umwanya bimara 1,44
14 Ukwa kabiri 2019