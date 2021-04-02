Akon-Uganda : Rurangiranwa muri rap Aliaune Thiam muri Uganda kurondera aho ashora imitahe
Prezida Yoweri Museveni wa Uganda yatangaje ko yanezerewe no kuba yavuganye na Akon mu rugendo arimwo muri ico gihugu.
Akon, izina ryiwe ry'ukuri ari Aliaune Thiam, muri urwo rugendo muri Uganda ari kumwe n'umugore wiwe Rozina Negusei.
Yandika ku rubuga rwa twitter, umukuru wa Uganda, Yoweri Museveni, yavuze ati: "Aliaune Thiam @Akon n'umugore wiwe baje muri Uganda kurondera aho boshora imitahe mu bisata bitandukanye birimwo ivy'umuyagankuba [amashanyarazi] n'iterambere ry'ibikorwa remezo.
"Ndanezerewe no kuba twagiraniye ibiganiro bizoteza imbere abanya Uganda na Africa muri rusangi."
Aliaune Thiam azwi cane nka Akon Akon, n'umunyatugenegene akaba n'umuririmvyi w'umudiho wa rap azwi cane.
Yavukiye muri Amerika ku bavyeyi bakomoka muri Senegal ariko yarabaye cane muri ico gihugu co muri Africa y'uburengero.
Thiam afise imigambi itandukanye y'iterambere muri Senegal nyene no mu bindi bice vya Afrika.
Akon, w'imyaka 47, yatanguye kumenyekana ku rukurikirane rwiwe rwa mbere rw'indirimwo mu 2004.
Mu ndirimbo ziwe harimwo nka "Smack That" igaragaramwo umuririmvyi wa rap Eminem.