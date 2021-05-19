Israel-Gaza: "Iyindi minsi myinshi" y'ibitero mu gihe vyokenerwa'' ku bwa Israel

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Mu bahitanywe n'ibitero vya Israel mw'ijoro ryakeye harimwo umumenyeshamakuru, Yusef Abu Hussein, wo kuri radiyo ya Hamas

Amakuru ava mu bushikiranganji bwa Israel bwo kwivuma abansi avuga ko ata gahengwe kimirije kuboneka mu ntambara na Gaza ariko umushiikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu wa Israel avuga ko ata ''na kimwe basiga inyuma".

Amakuru itorororkanirizo AFP ryakuye mu gisirikare ca Israel avuga ko iriko iraraba ko bishoboka ko ihagarika ibitero vy'indege , ariko iriko yitegurira ''iyindi minsi myinshi" y'ibitero mu gihe vyokenerwa.

Bivugwa ko amaze guhakwa kenshi guhitanwa n'ibikorwa vya Israel vyo kurondera kumwica, harimwo no mu gihe c'intambara ikomeye yaheruka mu 2014 igihe umugore wiwe n'umwe mu bana biwe bicwa.